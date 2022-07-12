شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أول صورة من تلسكوب جيمس ويب الفضائى تظهر رؤية "أعمق" للكون على الإطلاق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد 14 عامًا من التطوير وستة أشهر من المعايرة ، أصبح تلسكوب جيمس ويب الفضائي جاهزًا أخيرًا للشروع فى مهمته لاستكشاف أعماق كوننا.

وشاركت وكالة ناسا والرئيس جو بايدن أول صورة ملونة من تلسكوب فضائى مساء أمس، حيث عرضت نظرة على الأيام الأولى للكون، وفقا لتقرير engadged.

ووفقًا لوكالة ناسا ، يمثل "الحقل العميق الأول لويب" الصورة الأكثر حدة و "الأعمق" للكون البعيد حتى الآن وما تظهره الصورة هو لقطة لمجموعة من المجرات المعروفة باسم SMACS 0723 كما ظهرت قبل 4.6 مليار سنة، وتعمل الكتلة المجمعة لجميع المجرات المصورة كعدسة جاذبية ، مما يؤدى إلى تكبير الأجرام السماوية البعيدة الموجودة فى الخلفية.

وبعض المجرات لم يسبق لها مثيل من قبل ميزات سيدرسها علماء الفلك قريباً لمعرفة المزيد عن تاريخ كوننا، وتلاحظ ناسا أن الحقل العميق الأول لـ Webb لا يمثل أول نظرة لنا على الكون، والتقطت تلسكوبات الميكروويف مثل مستكشف الخلفية الكونية (COBE) لقطات أقرب إلى الانفجار العظيم لكنها لم تقدم رؤية للنجوم والمجرات مثل تلك التى التقطها ويب.

وكان الوصول إلى هذه اللحظة التاريخية طريقًا طويلاً لناسا عندما تم الإعلان عن JWST لأول مرة ، كانت خطة الوكالة هى إطلاق التلسكوب فى عام 2007، وبعد إعادة التصميم فى عام 2005 ، أكملت وكالة ناسا أخيرًا العمل فى المشروع فى عام 2016 وقالت إن المركبة الفضائية ستكون جاهزة للإطلاق بحلول عام 2018، وفى عام 2019 أكملت وكالة ناسا بعد تجميع التلسكوب ، ولكن بعد ذلك ضرب الوباء مما أدى إلى مزيد من التأخير فى الاختبار والشحن، و أدت هذه التأخيرات في النهاية إلى تكلفة مشروع JWST 10 مليار دولار.

وكان قرار وكالة ناسا بتسمية أكثر تلسكوباتها الفضائية تقدمًا على الإطلاق بعد مدير الوكالة السابق جيمس ويب مصدرًا للجدل قبل أن يشرف ويب على برامج Mercury و Gemini و Apollo في وكالة ناسا ، عمل في وزارة الخارجية الأمريكية خلال وقت طردت فيه الوكالة المئات من المثليين والمثليات ، وفى سبتمبر قالت ناسا إنها لن تغير اسم JWST .

والصورة التى شاركها بايدن اليوم هى الأولى فقط من بين عدد قليل من الصور التى تخطط ناسا لمشاركتها هذا الأسبوع من JWST، وستصل بقية القائمة الأولية اليوم عندما تستضيف وكالة ناسا مؤتمراً صحفياً مع قيادة ويب المقرر انعقاده اليوم.