شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماذا سيحدث عندما تصطدم المركبة الفضائية DART بكويكب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إطلاق مركبة الفضاء DART التابعة لناسا في (نوفمبر) الماضي في مهمة مباشرة لاعتراض كويكب متجه نحو الأرض ومحاولة إبعاده عن مساره.

ولحسن الحظ فإن الكويكب ديمورفوس ليس في الواقع في مسار تصادم مع كوكبنا، على الرغم من أنه سيقترب بدرجة كافية ليتم تصنيفه على أنه كائن قريب من الأرض، ولكن الفكرة هي اختبار النظام في حال وجدنا أي كويكب يهدده.

وستحاول DART دفع الكويكب بعيدًا عن مساره الحالي عن طريق الاصطدام به، لا أحد متأكد تمامًا مما سيحدث بالضبط عندما تصطدم المركبة الفضائية بالكويكب، لذلك قام باحثون من جامعة برن في سويسرا مؤخرًا بمحاكاة التأثير باستخدام النمذجة الحاسوبية.

وجد الباحثون أنه على عكس العديد من الافتراضات القائلة بأن المركبة الفضائية ستترك فوهة تصادم صغيرة في الكويكب، فإنها يمكن أن تسبب أضرارًا كبيرة للكويكب.

وتعتمد الطريقة التي سيتفكك بها الكويكب على ما يتكون منه، وكانت الافتراضات السابقة أن الكويكبات لها مساحة داخلية صلبة إلى حد ما، لكن بعثات أخذ عينات الكويكبات الأخيرة أشارت إلى أن بعض الكويكبات يمكن أن تكون متفتتة في الداخل.

"على عكس ما قد يتخيله المرء عند تصوير كويكب، فإن الدليل المباشر من المهمات الفضائية مثل مسبار وكالة الفضاء اليابانية (JAXA) Hayabusa2 يوضح أن الكويكبات يمكن أن يكون لها بنية داخلية فضفاضة جدًا - تشبه كومة الأنقاض - التي يتم تجميعها معًا بواسطة قالت الباحثة الرئيسية سابينا رادوكان: "تفاعلات الجاذبية وقوى التماسك الصغيرة".

وهذا يعني أنه بدلاً من فوهة الارتطام التي يبلغ عرضها 160 مترًا، فإن تأثير المركبة الفضائية DART يمكن أن يشوه الكويكب تمامًا ويتركه غير معروف تقريبًا.

ولنمذجة التأثير نظر الباحثون في عوامل مثل كيفية تحرك موجات الصدمة عبر الكويكب وكيفية ضغط المادة الموجودة في الكويكب بقوة التأثير، والتي تتأثر جميعها بالبنية الداخلية للكويكب.

وقال رادوكان: "أحد أسباب عدم دراسة هذا السيناريو الخاص بالهيكل الداخلي الفضفاض بدقة حتى الآن هو أن الأساليب الضرورية لم تكن متاحة"، "لا يمكن إعادة إنشاء ظروف التأثير هذه في التجارب المعملية، كما أن العملية الطويلة والمعقدة نسبيًا لتشكيل فوهة البركان بعد مثل هذا التأثير - مسألة ساعات في حالة DART - جعلت من المستحيل محاكاة عمليات التأثير هذه بشكل واقعي حتى الآن."