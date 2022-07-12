شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متى تطرح أبل أيفون 14؟.. موعد الإطلاق والحجز المسبق والبيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المرجح أن تطلق Apple الجيل التالي من أجهزة أيفون في سبتمبر، وفي حين أن الشركة لم تؤكد موعد الإطلاق الرسمي لجهاز أيفون القادم، فإن تسريبًا جديدًا يدعي الكشف عن تاريخ الإطلاق الرسمي والطلب المسبق والبيع لسلسلة iPhone 14.

ادعى أحد المرشدين، الذي يحمل اسم iHacktu ileaks ، أن Apple ستعرض سلسلة iPhone 14 في 13 سبتمبر، ويضيف أيضًا أن أجهزة iPhone 2022 ستبدأ في الطلب المسبق بدءًا من 16 سبتمبر، بعد ثلاثة أيام فقط من الإطلاق الرسمي، ويتوقع أن يكون تاريخ الشحن لأجهزة iPhone القادمة في 23 سبتمبر.

ولعل حقيقة أن شركة Apple تطلق أجهزة iPhone عادةً في الثلاثاء الثاني من شهر سبتمبر تجعل 13 سبتمبر يبدو التاريخ المحتمل لإزاحة الستار، لكن مواعيد الشحن والطلب المسبق يمكن أن تؤخذ مع قليل من عدم المصداقية.

مواصفات سلسلة Apple iPhone 14 على الأرجح

استنادًا إلى التسريبات والشائعات السابقة، من المرجح أن تقدم سلسلة Apple iPhone 14 تصميمًا جديدًا يضم إعداد Face ID إلى جانب ثقب منفصل لكاميرا سيلفي، وتدعي بعض التقارير أيضًا أن الطرز غير الاحترافية من Apple iPhone 14 لن تعمل على أحدث شرائح Apple - A16 Bionic.

وبدلاً من ذلك، ستقدم Apple شرائح الجيل الأقدم مع الطرز العادية، هذا شيء، إذا كان صحيحًا، فسيكون جهاز ضبط الوقت الأول، وأيضًا، مثل سلسلة iPhone 13 ، من المتوقع أن تشتمل سلسلة iPhone 14 على أربعة طرز، ومع ذلك، هذه المرة قد لا يكون هناك iPhone 14 بلقب "صغير"، وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن تقدم الشركة طراز "Max" في سلسلة iPhone 14.