شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية التحكم فى جهاز Android TV باستخدام تطبيق Google Home والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يُعد Android TV و Google TV خيارات رائعة لبث الوسائط أو تشغيل الألعاب المستندة إلى السحابة أو حتى تحويل التلفزيون إلى أداة بث افتراضية، لكن هل تعلم أنه يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بعد لجهاز Android TV / Google TV؟ إليك الطريقة.

هل يمكنني استخدام هاتفي مع كل من Android TV وGoogle TV؟

ومن المهم أن تعرف أن Google TV وAndroid TV متشابهان جدًا، إذ أن Google TV هو أحدث إصدار من نظام التشغيل المنبيثق من Google، بينما كان Android TV موجودًا لفترة أطول، ويعد Google TV، بصيغته الحالية، هو نظام التشغيل الأفضل بشكل عام على جهاز التلفزيون الخاص بك، نظرًا لأنه يتمتع بإمكانية أكبر قليلاً ليكون قادرًا على التوصية بمحتوى جديد.

في كلتا الحالتين، يمكنك استخدام هاتفك كجهاز تحكم عن بعد بنفس الطريقة تمامًا، كل ما تحتاجه هو تطبيق Google Home على جهاز Android وجهاز Android TV أو جهاز يدعم Google TV ومتصل بحسابك على Google من خلال تطبيق Google Home.

استخدام تطبيق Google Home للتحكم في Android TV

تتمثل إحدى أسهل الطرق للتحكم في Android TV أو Google TV في إضافة لوحة إعدادات سريعة للتحكم عن بُعد على أجهزة Android الأحدث، ومع ذلك، يمكنك استخدام أي هاتف - iOS أو Android - للتحكم في Android TV / Google TV. إليك الطريقة:

- على جهازك، افتح تطبيق Google Home.

- ابحث عن التلفزيون الخاص بك في قائمة الأجهزة، اضغط عليها.

- ابحث عن زر فتح عن بعد في أسفل الشاشة، اضغط عليها.

- أدخل الرمز الذي يظهر على التلفزيون إذا طُلب منك ذلك.

بعد ذلك، سترى تخطيطًا عن بُعد يظهر على شاشتك، اسحب لليسار ولليمين ولأعلى ولأسفل لاختيار أزرار مختلفة وانقر لتحديدها، إذا كنت تفضل استخدام D-pad ، فيمكنك تغيير التخطيط من خلال النقر على قائمة النقاط الثلاث في الأعلى والضغط على D-pad control.

يمكنك استخدام زر الصفحة الرئيسية في الجزء السفلي للعودة إلى المنزل مباشرةً، أو يمكنك الضغط على زر الرجوع للعودة، لديك أيضًا عناصر تحكم في مستوى الصوت في الجزء السفلي لإدارة الصوت بسهولة.

ربما يكون أفضل جزء هو أنه يمكن الوصول إلى مساعد Google مباشرة من تلك الشاشة أيضًا - فقط اضغط على زر مساعد Google واسأل عن العروض أو الأفلام أو الاستفسارات العامة، بمجرد الانتهاء من استخدام التلفزيون، ما عليك سوى النقر على زر التشغيل في الجزء العلوي وسيتم إيقاف تشغيل Android TV.