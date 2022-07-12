شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح تحديثا جديدا لخرائط Bing.. اعرف أبرز مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مايكروسوفت عن تحسينات جديدة على خرائط Bing الخاصة بها عن طريق إضافة تطبيقات حاسبة المسافة وخريطة وقوف السيارات وخريطة أسعار الغاز، حيث توجد نفس الميزات بالفعل على خرائط Google، لكن التطبيقات الجديدة على خرائط Bing ستقدم أداءً أفضل نظرًا لدقتها.

وتعد وظائف التطبيقات الجديدة مميزة ولكن ما يجعلهم ممتعين هو المعلومات التي يمكنهم تقديمها وحسابات المسافة الخاصة بهم، فوفقًا لمايكروسوفت، كل ذلك ممكن من خلال Isochrone API وBing Maps API، حيث يستخدم هذا الأخير تحديد الموقع الجغرافي الذي يسمح لتطبيقات Parking Finder Map وGas Price Map بتوفير معلومات مفيدة عن الموقع للمستخدمين (على سبيل المثال، العنوان والساعات وأرقام الهواتف ونوع موقف السيارات ونوع الدفع وأسعار الغاز ضمن دائرة نصف قطرها 5 أميال والمزيد).

ومن ناحية أخرى، تقوم Isochrone API بإجراء حسابات بناءً على الوقت المحدد وطريقة نقل المسافر، وبخلاف تطبيقات الخرائط الأخرى، ستستخدم خرائط Bing مضلعات Isochrone بدلاً من دائرة المسافة، تقول مايكروسوفت إنها ستقلل من البحث في منطقة التطبيق وستظهر النتائج وفقًا لتجربة المستخدمين الواقعية التي يتعين على المستخدمين القيام بها للوصول إلى موقع معين.

وتشرح مايكروسوفت قائلة: "فكر في أي مدينة رئيسية يمر بها نهر"، "الأماكن الواقعة على الجانب البعيد من النهر قريبة فعليًا ولكن يصعب الوصول إليها في الواقع لأنك تحتاج إلى العثور على جسر للعبوره وتضع هذه الأمور في الاعتبار.

ولهذا السبب، تغير isochrones تمامًا الطريقة التي نفكر بها في حساب المسافات وأوقات السفر من النقطة A إلى B، وفي الواقع، تدعم واجهة برمجة تطبيقات Bing Maps Isochrone أيضًا نقاط توقف متعددة إذا كنت تخطط لرحلة أطول أو تتوقع استخدام طرق عبور متعددة .

يتم تحقيق ذلك باستخدام المضلعات المعزولة التي يمكنها تصور المسافة التي يمكنك قطعها بسرعة في وقت معين، أو العكس ".