شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تطرح تحديث برامج جديد لـ Surface Duo وDuo 2 .. اعرف مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Microsoft تحديث البرامج الثابتة في يوليو 2022 لجهازي Surface Duo وDuo 2 في نفس اليوم، على الرغم من أن التغييرات الموضحة في سجل التغيير الرسمي ليست هي نفسها تمامًا.

وبالنسبة إلى Surface Duo 2، يضيف تحديث البرنامج الثابت لشهر يوليو 2022 تحسينات على استقرار الجهاز وأداء النظام، وتحسين تجربة الكاميرا مع تحسينات على تقنية اكتشاف الوجه والتصوير الفوتوغرافي بالنمط الليلي، وتحسينات على استجابة الحبر، وبالإضافة إلى ذلك، يأتي أيضًا مع أحدث تصحيح أمني لشهر يوليو 2022.

ولا يحتوي آخر تحديث للبرنامج الثابت لجهاز Surface Duo الأصلي على الكثير للتحدث عنه، حيث يأتي مع تحسينات في استقرار الجهاز وتصحيحات الأمان لشهر يوليو، تجدر الإشارة إلى أن أحدث إصدار من البرامج الثابتة متاح حاليًا لأجهزة Duo غير المؤمنة في أوروبا وأمريكا الشمالية.

ويعد Surface Duo و Duo 2 أول جهازي Surface اللذين تلقيا تحديث البرنامج الثابت لشهر يوليو، وستقوم Microsoft بالتأكيد بإحضار أحدث إصدار من البرامج الثابتة إلى المزيد من أجهزة Surface في الأيام المقبلة.