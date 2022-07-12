شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين جهازى MacBook Air M2 وMacBook Pro M2 ومن الأقوى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أبل الشهر الماضي عن أحدث أجهزة كمبيوتر MacBook Air وMacBook Pro المحمولة التي تعمل بشريحة M2 الجديدة كليًا، حيث تم طرح جهاز MacBook Pro M2 للبيع الشهر الماضي، أما MacBook Air M2 جاهز للطلبات المسبقة وسيطرح للبيع بدءًا من 15 يوليو.

MacBook Air M2 مقابل MacBook Pro M2: مقارنة نتائج Geekbench لاختبارات القوة وفقًا للقطات التي تمت مشاركتها، سجل MacBook Air M2 حوالي 1899 نقطة في مركز واحد و8965 نقطة في اختبارات متعددة النواة، ومن ناحية أخرى، سجل MacBook Pro M2 حوالي 1919 درجة أحادية النواة و8928 درجة متعددة النواة.

وبمقارنة النتائج، من الواضح أن جهاز MacBook Air M2 سيقدم أداءً مشابهًا تقريبًا لإصدار Pro، مع الأخذ في الاعتبار أن كلا الجهازين المحمولين يعملان بنفس المعالج.

ومع ذلك، فإن الاختلاف الرئيسي بين Air و Pro هو من حيث نظام التبريد، حيث يتميز جهاز MacBook Pro بنظام تبريد نشط لا يوفره MacBook Air، وهذا يعني أنه من الناحية الفنية، يجب أن يوفر MacBook Pro أداءً أفضل في المهام كثيفة الاستخدام للموارد على المدى الطويل.

ويجلب أبل M2 بالتأكيد بعض مزايا الأداء الإضافية على شريحة M1 من الجيل السابق، وتدعي الشركة أن شريحة M2 تقدم أداء أسرع بنسبة 18٪ لوحدة المعالجة المركزية وحوالي 35٪ أسرع لوحدة معالجة الرسومات، وبصرف النظر عن هذا، تدعي أيضًا أنها تقدم محرك عصبي أسرع بنسبة 40٪ مقارنة بسابقتها.

ومن حيث التصميم، حصل MacBook Air M2 على أكبر إصلاح في التصميم منذ إطلاقه. يتميز الكمبيوتر المحمول الآن بتصميم زاوية مستديرة أكثر اتساقًا مع حواف أرق وشق على الشاشة يضم كاميرا ويب بدقة 1080 بكسل.