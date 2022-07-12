شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اكتشاف مجموعة من النجوم الثنائية فائقة البرودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يقتصر الأمر على علماء الفلك المحترفين فقط الذين يقومون باكتشافات مذهلة حول الفضاء - في بعض الأحيان يمكن للهواة المتحمسين تحقيق اكتشافات علمية مثيرة للإعجاب أيضًا. استخدم العالم المواطن فرانك كيوي مؤخرًا البيانات المتاحة للجمهور لاكتشاف 34 نظامًا ثنائيًا جديدًا قزمًا فائق البرودة يقع بالقرب من نظامنا الشمسي.

"تم إجراء هذه الاكتشافات من قبل عالم فلك هاو جزا البيانات الفلكية الضخمة ،" آرون مايسنر ، عالم الفلك في NOIRLab التابع لمؤسسة NSF في بيان. "تحتوي أرشيفات علم الفلك الحديثة على كنز هائل من البيانات وغالبًا ما تحتوي على اكتشافات كبرى في انتظار أن يتم ملاحظتها."

النظام الثنائي هو نوع يدور فيه نجمان حول بعضهما البعض. والقزم البني هو جسم يقع بين نجم وكوكب - أبرد من نجم ولكنه أسخن من كوكب. ليس لديهم اندماج نووي يحدث بداخلهم، وهي الطريقة التي تنتج بها النجوم حرارتها، لكنها تشبه ما يحدث للنجم عندما يبرد وفقا لموقع Digitartlends.

لم يكن هناك الكثير من ثنائيات الأقزام البنية معروفة قبل هذا الاكتشاف، لذلك أدى الاكتشاف إلى زيادة كبيرة في مجموعة ثنائيات الأقزام البنية التي يمكن دراستها الآن.

تم الاكتشاف كجزء من مشروع Backyard Worlds ؛ مجموعة من العلماء المواطنين الذين يمشطون بيانات التلسكوب للبحث عن مؤشرات لأشياء لم يتم اكتشافها سابقًا مثل الأقزام البنية.

"عزز مشروع Backyard Worlds مجتمعًا متنوعًا من المتطوعين الموهوبين ،" قال Meisner ، وهو أيضًا مؤسس مشارك لـ Backyard Worlds. "شارك 150.000 متطوع من جميع أنحاء العالم في Backyard Worlds ، من بينهم بضع مئات من" المستخدمين المتميزين "الذين ينفذون مشاريع بحثية طموحة ذاتية التوجيه."

تم اكتشاف هذه المجموعة الخاصة من الأقزام البنية من بيانات من أرشيف البيانات الفلكية في NOIRLab. بعد أن وجد كيوي مؤشرات على ثنائيات القزم البني، نُشرت النتائج في ورقة بحثية ألفها علماء فلك محترفون.

"أنا أحب Backyard Worlds: مشروع Planet 9! قال كيوي: "بمجرد إتقان سير العمل المعتاد، يمكنك الغوص بشكل أعمق في الموضوع". "إذا كنت شخصًا فضوليًا ولا تخشى تعلم شيء جديد ، فقد يكون هذا هو الشيء المناسب لك."