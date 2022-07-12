شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: نسخة "Pro" من ساعة أبل المقبلة ستصل بنفس سعر iPhone 13 Pro والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قبل بضع سنوات ، قدمت شركة أبل فئة جديدة من ساعتها الذكية - Apple Watch SE - والتي، كما يوحي الاسم، كانت نوعًا أكثر بأسعار معقولة من ساعة أبل الذكية مثل iPhone SE، والآن، في رسالته الإخبارية الأخيرة Power On ، يقترح Mark Gurman من Bloomberg أن شركة التكنولوجيا العملاقة لديها ساعة ذكية جديدة قيد العمل، يتم بناؤها خصيصًا مع وضع المحترفين، والتي قد تكون البديل القوي الذي يشاع عن أبل Watch.

ويمكن تسمية Apple Watch الجديدة باسم Apple Watch Pro ، أو يمكن للشركة أيضًا استخدام أسماء أخرى، بما في ذلك - Apple Watch Extreme أو Apple Watch Max أو Apple Watch Extreme Edition ، وفقًا لـ Gurman، ويمكن أن تحمل ساعة Apple Watch الجديدة من فئة "Pro" نفس سعر إصدارات"Pro".

إذا تم تصديق Gurman، فقد تكلف Apple Watch الراقية القادمة ما يصل إلى نفس تكلفة iPhone 13 Pro ، والذي يبدأ من 999 دولارًا، لذلك، هذا يعني أن ساعة أبل Watch "Pro" يمكن أن تحمل سعرًا يبلغ حوالي 900 دولار.

ويمكن أن يكون لساعة أبل Watch "Pro" شاشة أكبر وعمر بطارية أكبر، وقال غورمان في رسالته الإخبارية: "سيتم تصميم هذه الساعة الذكية لجذب الرياضيين المتطرفين وأي شخص قد يشتري ساعة Garmin الرياضية الراقية للتمارين الرياضية المكثفة."

وبالنسبة إلى الميزات، قد تأتي أبل Watch Pro المذكورة مع شاشة أكبر مقاومة للكسر وبطارية أكبر وحالة متينة مصنوعة من التيتانيوم. علاوة على ذلك، يمكن أن يكون لديه ميزات مُحسّنة لتتبع اللياقة البدنية، بما في ذلك تتبع المشي لمسافات طويلة والسباحة المحسّن.

ومن المتوقع إطلاق أبل Watch Series 8 جنبًا إلى جنب مع سلسلة iPhone 14 في سبتمبر، قد تكشف أبل أيضًا عن الجيل الثاني من أبل Watch SE جنبًا إلى جنب مع الشائعات القوية.