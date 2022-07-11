شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تضرر أكبر شركة إنترنت فى كندا من انقطاع كبير فى الخدمة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عانى Rogers، أكبر مزود لخدمات الهاتف المحمول والإنترنت في كندا، من انقطاع كبير، مما أدي لتضرر أجهزة الصراف الآلي التابعة للبنك وخطوط خدمة الطوارئ الساخنة، كما أثر الانقطاع على مكاتب الجوازات وتطبيق ArriveCAN الكندي الذي يستخدم لمراقبة الحدود، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

وأكد Rogers في بيان أن الانقطاعات تؤثر حاليًا على خطوطها السلكية وشبكاتها اللاسلكية، لكن السبب وراء ذلك لا يزال مجهولاً، وقالت شركة بيل، عملاق الاتصالات الآخر، إن شبكتها تعمل بشكل صحيح، لكن قد يواجه العملاء مشكلات عند محاولة الاتصال بمشتركي Rogers أو إرسال رسائل نصية إليهم.

وأصدرت Telus بيانًا مشابهًا، قائلة إن انقطاع الشبكة الذي يؤثر على عملاء Rogers لا يؤثر على Telus Internet أو الهاتف المنزلي أو البنية التحتية اللاسلكية، وتهيمن ثلاث شركات اتصالات كبرى على قطاع الاتصالات في البلاد: Rogers وبيل وتيلوس.

وتعد Rogers هو أكبر مزود للخدمات اللاسلكية، مع حوالي 11.3 مليون مشترك في جميع أنحاء البلاد، وقال الخبراء إنه يجب إدخال مزيد من المنافسة في سوق الخدمات اللاسلكية المركز هذا، حيث يخدم الثلاثة الكبار ما يقرب من 87٪ من المشتركين الكنديين.

وهذا هو ثاني انقطاع كبير يؤثر على Rogers في ما يزيد قليلاً عن عام، وفي أبريل 2021، أبلغ العملاء عن اضطرابات متقطعة أثناء محاولتهم الوصول إلى البيانات أو إجراء مكالمات صوتية.