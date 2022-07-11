شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الرئيس الأمريكي سيكشف عن أول صورة لتلسكوب جيمس ويب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وكالة ناسا الكشف عن أول صورة من تلسكوب جيمس ويب الفضائي (JWST) اليوم بدلاً من الانتظار حتى الغد كما هو مخطط وفقا لما أعلنته في تغريدة. سيحظى الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتكريم في الساعة 5 مساءً بالتوقيت الشرقي، مع بث مباشر للحدث متاح على تلفزيون ناسا والصور المتاحة في وقت واحد على موقع ناسا الإلكتروني.

أثارت وكالة ناسا ذلك يوم الجمعة من خلال الإعلان عن الأهداف التي سيتم عرضها ، بما في ذلك Carina و Southern Ring Nebulae ، والكواكب الغازية خارج المجموعة الشمسية WASP-96b ومنظر ميداني عميق لمجموعات مجرات SMACS 0723. فقط مجموعة مختارة من العلماء والإداريين شاهدوا الصور حتى الآن. قال نائب مدير ناسا بام ميلروي: "ما رأيته حركني كعالم ومهندس وكإنسان".

يبدو أنه سيتم الكشف عن صورة واحدة فقط اليوم، لكن وكالة ناسا لم تقل أي صورة.

لا يزال من المقرر وصول البقية غدًا ، بدءًا من الساعة 9:45 مع ملاحظات من قبل قيادة ناسا وويب. سيتبع ذلك تغطية حية لإصدار الصورة المقرر الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي على تلفزيون ناسا ويوتيوب وفيسبوك وتويتر وتويتش وديلي موشن.