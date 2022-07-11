شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تويتر يوكل شركة Wachtell للمحاماة لمقاضاة "إيلون ماسك" بعد التراجع عن صفقة الاستحواذ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعانت شركة تويتر بشركة محاماة أمريكية "Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP " وذلك في الوقت الذي تستعد فيه لمقاضاة Elon ماسك وإجباره على إكمال صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار على شركة التواصل الاجتماعي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأنهى ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة Tesla، عرض استحواذه، قائلاً إن تويتر فشل في تقديم معلومات حول الحسابات المزيفة على المنصة، وبعد ذلك، تعهد رئيس مجلس إدارة تويتر، بريت تايلور، بمحاربة قانونية، وقال أشخاص مطلعون على الأمر إن تويتر يخطط لرفع دعوى قضائية في وقت مبكر من هذا الأسبوع في ولاية ديلاوير.

وامتنع تويتر عن التعليق بينما لم يرد مكتب المحاماة على الفور على طلب رويترز للتعليق خارج ساعات العمل، وكان "Wachtell, Lipton, Rosen & Katz LLP " أحد المستشارين القانونيين لخطة ماسك لإضفاء الطابع الخاص على Tesla في عام 2018.

وغرد ماسك بأنه كان هناك "تمويل مضمون" لصفقة بقيمة 72 مليار دولار لجعل Tesla خاصة ولكن لم يمضي قدمًا في عرض، ودفع كل من ماسك و تسلا 20 مليون دولار كغرامات مدنية، وتنحى ماسك عن منصب رئيس Tesla لتسوية مزاعم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية بأنه احتال على المستثمرين.