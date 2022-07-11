شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يسخر من تويتر بعد مقاضاته لإتمام عملية الشراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سخر رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك من موقع تويتر، بعد رفع إدارة الموقع قضية ضده لدفع مليار دولار كرسوم إنهاء عملية الاستحواذ، وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

شارك الملياردير الذي يبلغ من العمر 51 عامًا، صورة تظهر تشاك نوريس على لوحة شطرنج وبيدق واحد يحدق بثقة في مجموعة كاملة من القطع السوداء.

وبدا أنه يسخر من عملاق وسائل التواصل الاجتماعي لاتخاذه إجراءات قانونية؛ لأنه يعني أنه سيكون قد كشف عن تفاصيل روبوت البريد العشوائي الذي يريده.

سلسلة التعليقات تمت مشاركتها إلى جانب صور له وهو يضحك بشكل هستيري على يمينه.



تقرير ديل ميل

يأتي ذلك بعد انسحاب ماسك من صفقته الضخمة يوم الجمعة؛ لأن تويتر رفض تسليم معلومات عن عدد الحسابات المزيفة على موقعه.

لكن سرعان ما رد عملاق التكنولوجيا وقال إنه سيجره إلى ديلاوير تشانسري كورت، في محاولة لفرض عملية الاندماج.



تغريدة ماسك



تغريدة ايلون ماسك

وكان من المتوقع أن يقدم ماسك تمويلًا للأسهم بحوالي 21 مليار دولار من تلقاء نفسه، وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إن تويتر ينتهك شروط عرضه البالغ 54.20 دولارًا لكل سهم من خلال رفض إعطائه مزيدًا من المعلومات حول مقدار حركة مرور المنصة التي تحركها الحسابات المزيفة.

ومع قيامه بإنهاء الصفقة، ارتفعت أسهم Tesla بأكثر من 14٪ في التداول بعد ساعات التداول، حيث كان رد فعل المستثمرين إيجابيا على تحرك Musk، وارتفعت أسهم Tesla بنسبة 14.51٪ لتغلق عند 752.29 دولار، وتعهد ماسك في شهر مايو بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 6.25 مليار دولار في تمويل الأسهم لاستحواذه على تويتر بقيمة 44 مليار دولار، مما رفع إجمالي التزامه بحقوق الملكية إلى 33.5 مليار دولار، وجلب الراحة لمستثمري Tesla.

وانخفض سهم Tesla بأكثر من 30٪ بعد أن أعلن Musk عن تمويل استحواذه على تويتر من خلال الاقتراض مقابل حصة ملكية Tesla الخاصة به.