شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سبيس إكس تطلق 46 قمرا صناعيا من ستارلينك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت شركة سبيس إكس بنجاح 46 قمرا صناعيا آخر من ستارلينك إلى مدار أرضي منخفض يوم الأحد 10 يوليو، وانطلق صاروخ فالكون 9 ، العمود الفقري لشركة الرحلات الفضائية، من مجمع الإطلاق الفضائي 4 شرق (SLC-4E) في قاعدة فاندنبرج للقوة الفضائية في كاليفورنيا في الساعة 6:30 مساءً. PT.

قامت سبيس إكس ببث مباشر للمراحل الأولى من المهمة، ونشرت أيضًا تسلسلات رئيسية على حسابها على تويتر، كان الجو ضبابيًا في موقع الإطلاق، لكن البث المباشر سرعان ما كشف عن مشهد جميل حيث حلّق الصاروخ فوق طبقة سميكة من السحابة.

بعد حوالي 100 ثانية من الرحلة أتجه الصاروخ بكامل قوته وهو يتجه إلى المدار، كذلك بعد حوالي 150 ثانية من مهمة يوم الأحد ، تم تأكيد بقطع المحرك الرئيسي وفصل المرحلة، مما يشير إلى بداية عودة المرحلة الأولى إلى الأرض حسبما نقلت Digitartlends.

كان هذا المعزز الخاص بالمرحلة الأولى من Falcon 9 في رحلته الخامسة، بعد أن دعم سابقًا بعثات Sentinel-6 Michael Freilich وDART ، بالإضافة إلى ثلاث بعثات Starlink.

بعد مرحلة الانفصال عادت المرحلة الأولى من فالكون 9 إلى الأرض، حيث قامت بهبوطًا مثاليًا على متن سفينة الطائرات بدون طيار، المنتظرة في المحيط الهادئ قبالة ساحل كاليفورنيا.

نشرت المرحلة الثانية سواتل Starlink البالغ عددها 46 في مدار أرضي منخفض. أكد SpaceX النشر قبل وقت قصير من الساعة 8 مساءً يوم الأحد.

وتم إطلاق صواريخ فالكون 9 حتى الآن 166 مرة منذ يونيو 2010 ، وتم اعتبار 164 مهمة ناجحة، إلى جانب توصيل أقمار ستارلينك الصناعية إلى المدار، يرسل الصاروخ أيضًا أقمارًا صناعية إلى الفضاء للشركات والمؤسسات الخاصة ، كما يقوم أيضًا بتشغيل رواد الفضاء والبضائع باتجاه محطة الفضاء الدولية.

وستارلينك هي خدمة إنترنت تستخدم الأقمار الصناعية لتمكين اتصال النطاق العريض للأشخاص الذين لديهم معدات استقبال مناسبة.

قامت SpaceX الآن بنشر أكثر من 2000 قمر صناعي من Starlink ، مع تزايد عدد الأقمار الصناعية التي تسمح لها بتوسيع تغطية الإنترنت الخاصة بها على مستوى العالم.

في حين أن أحد أهداف Starlink الرئيسية هو توفير الاتصال للمجتمعات غير المخدومة أو المحرومة، تحرص SpaceX أيضًا على تقديم الخدمة لأي شخص يريدها، قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة سبيس إكس، منذ بعض الوقت، إن شركة ستارلينك يمكن أن تحقق ما يصل إلى 50 مليار دولار من العائدات السنوية إذا تمكنت من الفوز حتى بنسبة قليلة من سوق الاتصالات العالمية.