شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: إيلون ماسك سيحتاج لدفع "مليار دولار" رسوم إنهاء صفقة الاستحواذ على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيتعين على الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك ، الذي ألغى صفقة شراء تويتر بقيمة 44 مليار دولار ، دفع مليار دولار كرسوم إنهاء لمنصة التدوين المصغر، فوفقًا لإيداع سابق لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) ، "سيُطلب من Musk دفع رسوم إنهاء بقيمة 1 مليار دولار إلى تويتر" ، إذا ألغى الصفقة.

وكان من المتوقع أن يقدم ماسك تمويلًا للأسهم بحوالي 21 مليار دولار من تلقاء نفسه، وقال الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إن تويتر ينتهك شروط عرضه البالغ 54.20 دولارًا لكل سهم من خلال رفض إعطائه مزيدًا من المعلومات حول مقدار حركة مرور المنصة التي تحركها الحسابات المزيفة.

ومع قيامه بإنهاء الصفقة ، ارتفعت أسهم Tesla بأكثر من 14 ٪ في التداول بعد ساعات التداول، حيث كان رد فعل المستثمرين إيجابيا على تحرك Musk، وارتفعت أسهم Tesla بنسبة 14.51 ٪ لتغلق عند 752.29 دولار، وتعهد ماسك في شهر مايو بتقديم مبلغ إضافي بقيمة 6.25 مليار دولار في تمويل الأسهم لاستحواذه على تويتر بقيمة 44 مليار دولار ، مما رفع إجمالي التزامه بحقوق الملكية إلى 33.5 مليار دولار ، وجلب الراحة لمستثمري Tesla.

وانخفض سهم Tesla بأكثر من 30 ٪ بعد أن أعلن Musk عن تمويل استحواذه على تويتر من خلال الاقتراض مقابل حصة ملكية Tesla الخاصة به.