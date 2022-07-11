شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعني إيه؟.. جوجل تقدم الإصدار التجريبى من Play Games PC لمزيد من البلدان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في شهر مارس الماضي بدأ الإصدار التجريبي من Google Play Games on PC في الظهور كطريقة رسمية لتجربة ألعاب أندرويد على نظام التشغيل Windows، وستتوفر الآن في أستراليا وتايلاند.

ويعد هذا هو التوسيع الأول للإصدار التجريبي ويظهر في مقالة دعم Google التي تعرض بالتفصيل قائمة الانتظار، حيث تضمنت قائمة "توفر المنطقة" في الأصل هونغ كونغ وكوريا وتايوان، وتمت إضافة تايلاند وأستراليا مؤخرًا، على الرغم من أن هذين البلدين لم يتم إدراجهما بعد في الصفحة المقصودة لألعاب Play الرسمية للكمبيوتر الشخصي.

ولم نرصد حتى الآن أي تقارير عن تلقي الأشخاص دعوات في هذين البلدين، ولكن يمكن للمستخدمين في أستراليا الآن "الانضمام إلى قائمة الانتظار" بدلاً من إخبارهم بأن "الإصدار التجريبي غير متاح في منطقتك بعد"، ومن الواضح أن Google تلتزم بأسواق آسيا والمحيط الهادئ وقالت سابقًا إنها "ستتوسع إلى مناطق أخرى لاحقًا في عام 2022 وما بعده".

ويمكن للمستخدمين أيضًا الوصول إلى أداة فحص جهاز الكمبيوتر بعد دعوتهم إلى الإصدار التجريبي، حيث تقول Google إن التوسع إلى Windows هو استمرار لكيفية وجود 2.5 مليار مستخدم نشط شهريًا بالفعل مع تطبيقات أندرويد على الهواتف والأجهزة اللوحية ونظام التشغيل Chrome ، في حين أن هذا شيء يريده مطورو أندرويد أيضًا.

وبصريًا ، يشارك تطبيق Windows أكثر من عدد قليل من أوجه التشابه مع إعادة تصميم Google Play الأخيرة على الويب، ويروج Google لتجارب ألعاب سلسة بين سطح المكتب والجوال ، ويقوم مباشرة بتوزيع كل من ألعاب أندرويد المحاكية والألعاب التي يتم تشغيلها محليًا.