بـ 3 علامات.. كيف تعرف أن شخصاً ما اقتحم رسائلك الخاصة على «فيس بوك ماسنجر»؟

الشارقة - اميمة ياسر -

أكثر من مليار مستخدم في جميع أنجاء العالم، يملكها تطبيق المحادثة "ماسنجر"، التابع لـ "فيس بوك"، ما يجعله "صيدا شهيا" للقراصنة.

ودائما ما يبحث المحتالون عن طرق جديدة لخداع المستخدمين ما يمنحهم إمكانية الوصول إلى حساباتهم، وهذا هو سبب أهمية البقاء على اطلاع بأحدث التحذيرات من الخبراء.

ومن الضروري أن يكون لديك كلمة مرور قوية، وهذا لأن الوقوع في شرك المتسلل يمكن أن يكون ضربة مزدوجة خطيرة، حيث لن يدخلوا فقط إلى "مسنجر" الخاص بك، بل إلى حسابك الرئيسي على "فيسبوك" أيضا.

ولهذا من الضروري معرفة كيف يمكن اكتشاف ما إذا تعرضت للاختراق عندما يكون المهاجمون الإلكترونيون متخفين جيداً.

وفي ما يلي بعض العلامات التي يجب البحث عنها، بحسب ما ذكر صحيفة "ذي صن" البريطانية:

دردشات مؤرشفة

بعد أن يتمكن المتسلل من الوصول إلى حسابك، فمن المرجح أن يذهب للأصدقاء والعائلة للحصول على المال منهم، لأنهم الآن يعتقدون بأن المتصل بهم أنت.

وإحدى الطرق التي يمكن المتسللين من خلالها إبقاء مساراتهم مغطاة هي مراسلة شخص ما وأرشفة الدردشة حتى لا تتمكن من رؤيتها على الصفحة الرئيسية.

وللتحقق من أرشيف "ماسنجر" الخاص بك، انقر فوق صورة ملفك الشخصي في الزاوية اليسرى العليا.

ثم حدد الدردشات المؤرشفة من القائمة، حيث سترى الرسائل القديمة مخفية.

جهات اتصال جديدة

ستحاول حسابات البريد العشوائي إضافتك طوال الوقت. وطالما أنك لا تقبلها، فلا يجب أن تظهر على صفحة "ماسنجر" الرئيسية الخاصة بك.

وإذا رأيت شخصا لا تعرفه في القائمة، فقد يشير هذا أيضا إلى أن متسللا يستخدم حسابك.

رقم جوال

يمكنك أن تضيف رقم هاتفك المحمول إلى "مسنجر" حتى تتمكن من إرسال رسائل نصية عبر التطبيق.

ولكنه يسمح لك أيضا بتسجيل الدخول وإعادة تعيين كلمة المرور الخاصة بك، وهي طريقة رائعة للمتسللين للاحتفاظ بموطئ قدم في حسابك.

ويمكنك التحقق من أرقام الهواتف التي تمت إضافتها في تطبيق "مسنجر" على الهاتف المحمول، من خلال النقر على صورة ملفك الشخصي، ثم الانتقال إلى رقم الهاتف المحمول (Mobile number).

حدد "إدارة أرقام الهواتف المحمولة" (Manage mobile numbers) وابحث عن أي أرقام لا تعرفها.وإذا وجدت أيا منها، يمكنك إزالتها.