شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أصحاب هذه الهواتف من آيفون لن يتمكنوا من الترقية إلى إصدار "آي أو إس 16" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الغالب تشمل ترقيات هواتف آيفون حال إطلاقها جميع إصدارات الهاتف تقريبا، إلا أن النسخة الجديدة (آي أو أس 16) والمنتظر إطلاقها في خريف هذا العام لن يتمكن الجميع من الحصول عليها وفقا لموقع البيان الإماراتية.

ومن المتوقع أن يشمل التحديث الجديد للأجهزة الكثير من المزايا الجديدة، لكن المشكلة هي أن التحديث لن يكون متوفرا في كل هواتف آيفون.

وبحسب ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن موقع (cnet) المتخصص في الشأن التقني فإن التحديث الجديد ( آي أو أس 16) من "أبل" موجود حاليا في النسخة التجريبية، لكن يتوقع أن يكون متاحا مع حلول فصل الخريف.

ورغم أنه يمكن حاليا تنزيل الإصدار التجريبي الأولي، بفضل برنامج المطورين، لكن لا يُنصح بذلك لأنه يمكن أن يكون غارقا بالأخطاء والمشكلات، بل الانتظار ريثما يصدر الإصدار التجريبي الثاني في وقت لاحق من يوليو الجاري.

وقال الموقع الإخباري الأميركي إن الإصدار (آي أو أس 16) سيكون متوافقا مع الأجهزة التالية: من آيفون 8 إلى آيفون 13، مع النسخ الأخرى مثل آيفون X وآيفون XS وآيفون XR وآيفون SE.

وهذا يعني أن هواتف آيفون من الرقم 7 فما دون لن تكون متوافقة مع الإصدار الجديد، بما في ذلك هاتف آيفون 7 بلس، وستعتمد هذه الأجهزة على الإصدار الأخير رقم 15 فقط.

ويشمل التحديث المرتقب، القدرة على تحرير ووقف توجيه الرسائل القصيرة بعد إرسالها، وتقسيم عمليات الشراء إلى دفعات نصف شهرية باستخدام (Apple Pay Later)، علاوة على تحكم أكبر بقفل الشاشة واقتصاص صور من الخلفية بالنقر والسحب بحركة واحدة فقط.

ولم تكشف "أبل" عن موعد محدد لصدور التحديث الجديد، لكن يتوقع أن يحدث ذلك في الخريف المقبل، وربما بالتزامن مع الكشف عن الهاتف الجديد آيفون 14.