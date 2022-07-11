شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تايوان تختبر صاروخا جديدا لإطلاق الأقمار الصناعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرت تايوان يوم الأحد الماضي اختبارات لإطلاق صاروخ فضائي خفيف تعمل على تطويره بشكل مستقل لإطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة وفقا لما نقلته RT.

وتبعا لوكالة الأنباء المركزية التايوانية فإن "صاروخ HTTP-3A الذي جرى اختباره يبلغ طوله 4.8 م، ووزنه 365 كلغ، وأن الغرض من التجربة كان اختبار المرحلة الثانية من الصاروخ وأنظمة الدفع فيه".

وأشار الخبراء في مركز أبحاث الصواريخ المتقدمة (ARRC) إلى "أن الصاروخ أطلق من منصة في جنوب مقاطعة بينجتونج التايوانية، وكان من المفترض أن يصل إلى ارتفاع 12 كلم في مدة تتراوح ما بين 8 إلى 10 دقائق، وأن يهبط بعدها بالمظلات في البحر، لكنه حلق في الجو مدة دقيقتين، ووصل إلى ارتفاع 3 كلم فقط، وبالرغم من ذلك فإن هذا الأمر يعتبر اختراقا تقنيا كبيرا ونجاحا كبيرا بالنسبة لتايوان".

وأوضح الخبراء "أن عملية الإطلاق المذكورة كانت أيضا اختبارا مهما لأنظمة التحكم بطيران الصاروخ، واختبارا لأنظمة الدعم الأرضي وأنظمة هبوط الصاروخ بالاعتماد على المظلات".

وكانت تايوان قد بدأت العمل على برنامجها الفضائي منذ العام 1991، ونفذت حتى اليوم عدة عمليات إطلاق لصواريخ فضائية بمساعدة الولايات المتحدة، أما برنامج HTTP-3A الذي تعمل عليه حاليا فهدفه تطوير صاروخ فضائي مزود بمحركات هجينة يمكنه إيصال الأقمار الصناعية الصغيرة إلى مدارات ترتفع 100 كلم عن سطح الأرض.