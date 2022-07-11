شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اندماج مجرة ​​ملحمى مصور بواسطة تلسكوب هابل الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في أعماق الفضاء يمكن أن تحدث اصطدامات الأجسام الضخمة على نطاق لا يمكن تصوره تقريبًا، يمكن أن تتصادم مجرات بأكملها، حيث تندمج مجرتان في جسم واحد وتنتج عاصفة من تشكل النجوم، حيث يتم دفع سحب من الغبار والحطام من كل مجرة ​​معًا وتغذية ولادة نجوم جديدة.

والتقط تلسكوب هابل الفضائي إحدى عمليات اندماج المجرات هذه، والتي التقطت هذه الصورة للاندماج المجري CGCG 396-2.

وتقع المجرتان على بعد 520 مليون سنة ضوئية من الأرض في كوكبة الجبار وأصبحت المجرتان متشابكتان للغاية لدرجة أنهما تعتبران جسما واحدا، من نوع غير عادي يسمى اندماج المجرات متعددة الأسلحة.

وتم رصد هذا الاندماج في الأصل من قبل متطوعين باستخدام مشروع علوم المواطن في حديقة حيوان جالاكسي.

وتمت دعوة أفراد من الجمهور للمساعدة في تمشيط بيانات هابل وتصنيف أنواع مختلفة من المجرات التي يمكن رؤيتها في الصور، لإنشاء فهرس لأنواع المجرات وفقا لما نقله Digitartlends.

"نشأ مشروع Galaxy Zoo عندما تم تعيين عالم الفلك على مهمة مستحيلة لتخدير العقل؛ تصنف أكثر من 900000 مجرة ​​بالعين "، وفقا لوكالة الفضاء الأوروبية، "من خلال إنشاء واجهة ويب ودعوة العلماء المواطنين للمساهمة في التحدي، تمكن فريق Galaxy Zoo من جمع مصادر التحليل، وفي غضون ستة أشهر ساهم فيلق من 100000 من علماء الفلك المتطوعين بأكثر من 40 مليون تصنيف مجرات."

ومنذ أن بدأ المشروع في عام 2007، توسع ليشمل عمليات اندماج المجرات بالإضافة إلى أنواع مختلفة من الأجسام مثل المستعرات الأعظمية. كما أدى إلى مساهمات في أكثر من 100 مقال في المجلات العلمية وألهم برامج علوم المواطنين الأخرى التي تعمل أيضًا على منصة Zooniverse.

بمجرد تصنيف العديد من المجرات، تم إجراء تصويت عام لتحديد أي من هذه الأجسام يجب مراقبته بعمق أكبر، وكان CGCG 396-2 هو الفائز.