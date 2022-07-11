شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية مشاهدة إصدار أول صور لتلسكوب جيمس ويب الفضائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيشهد هذا الأسبوع حدثًا ضخمًا في عالم علم الفلك، مع إصدار الصور العلمية الأولى من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، تم إطلاق التلسكوب في ديسمبر من العام الماضي، وكان عليه السفر إلى مداره حول الشمس، ونشر أجهزته بما في ذلك مرآة أساسية بطول 6.5 متر ودرع شمس بحجم ملعب التنس، ثم محاذاة ومعايرة أجهزته الأربعة. بعد كل ذلك يتوق العلماء لبدء العمل باستخدام التلسكوب، وسيتم مشاركة النتائج الأولى يوم الثلاثاء 12 يوليو.

وستقوم وكالة ناسا ببث الصور مباشرة، لكن ماذا تتوقع من الصور؟

وستُظهر الصور الأجسام الفضائية بتفاصيل مذهلة، بما في ذلك أعمق صورة للكون تم التقاطها على الإطلاق.

وأعلنت وكالة ناسا مؤخرًا عن ماهية الأجسام التي يتم تصويرها، بما في ذلك لمحة نادرة عن الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية (والتي تتضمن بيانات التحليل الطيفي) وصور اثنين من السدم وصور لمجموعة مجرات وصورة ميدانية عميقة حسبما نقل Digitartlends.

وتعمل أدوات Webb في الأشعة تحت الحمراء، مما يعني أنها تستطيع اكتشاف ميزات مختلفة من الأدوات التي تعمل بشكل أساسي في الطول الموجي للضوء المرئي مثل تلك الموجودة على هابل.

ويعتبر Webb أيضًا قويًا لذا يمكنه رؤية الأشياء البعيدة جدًا والباهتة جدًا ، مما يسمح لعلماء الفلك بالحصول على أعمق رؤية حتى الآن لأجزاء من الكون ورؤية بعض أقدم المجرات في الكون.

كيف تشاهد تحرير الصورة؟

لمشاهدة الكشف عن الصور الأولى، يمكنك ضبط الإعلان على تلفزيون ناسا.

يمكنك مشاهدة هذا إما عن طريق التوجه إلى صفحة YouTube التابعة لناسا أو باستخدام الفيديو المضمن بالقرب من أعلى هذه الصفحة.

وسيبدأ بث إصدار الصور في الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي (7:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ) يوم الثلاثاء 12 يوليو.

وإذا كنت ترغب فقط في مشاهدة الصور، فبمجرد نشرها ستكون متاحة في معرض الصور الأول على موقع ناسا على الويب أو ستتمكن من العثور عليها بدقة عالية مع نشر المزيد من المعلومات على موقع ويب تلسكوب ويب.

ويمكنك أيضًا متابعة الإصدار على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال متابعة حساب NASA Webb Telescope أو من خلال الانضمام إلى حدث الإصدار الافتراضي على Facebook.