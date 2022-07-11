شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركبة OSIRIS-REx تهبط على سطح يشبه "حفرة من الكرات البلاستيكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ما يقرب من عامين صنعت وكالة ناسا التاريخ عندما قامت المركبة الفضائية OSIRIS-REx لفترة وجيزة بـ "وسم" 101955 Bennu لجمع عينة من الثرى من سطح هذا الكويكب، في حين أن المهمة لن تعود إلى الأرض حتى أواخر العام المقبل شاركت وكالة ناسا معلومات جديدة حول الجرم السماوي.

وفي تحديث نُشر هذا الأسبوع (عبر Mashable)، كشفت الوكالة أن أوزيريس ريكس كانت ستغرق في كويكب بينو لو لم تطلق المركبة الفضائية على الفور دافعاتها بعد لمس سطح الكويكب.

"اتضح أن الجزيئات التي تشكل الجزء الخارجي من Bennu متراصة بشكل غير محكم ومرتبطة ببعضها البعض بشكل خفيف لدرجة أنه إذا كان الشخص سيخطو على Bennu فسيشعر بمقاومة قليلة للغاية، كما لو كان يخطو في حفرة من الكرات البلاستيكية التي تحظى بشعبية مناطق للأطفال ".

هذا ليس ما اعتقد العلماء أنهم سيجدونه في بينو، عند مراقبة الكويكب من الأرض، كان من المتوقع أن يكون سطحه مغطى بمادة ناعمة تشبه الشاطئ الرملي، كما أثار رد فعل بينو على هبوط أوزيريس ريكس حيرة العلماء، بعد تفاعل قصير مع الكويكب، تركت المركبة الفضائية حفرة بعرض 26 قدمًا (8 أمتار)، في الاختبارات المعملية، كان إجراء الالتقاط "بالكاد يصنع فتحة."

بعد تحليل البيانات من المركبة الفضائية، وجدوا أنها واجهت نفس القدر من المقاومة التي يشعر بها أي شخص على الأرض أثناء الضغط على المكبس في إبريق قهوة الضغط الفرنسي، قال رون بلوز، العالم في فريق أوزيريس ريكس: "بحلول الوقت الذي أطلقنا فيه دفعاتنا لمغادرة السطح كنا لا نزال نغرق في الكويكب".

وفقًا لوكالة ناسا يمكن أن تساعد النتائج التي توصلت إليها على بينو العلماء في تفسير الملاحظات البعيدة للكويكبات الأخرى بشكل أفضل.

في المقابل يمكن أن يساعد ذلك الوكالة في تصميم مهمات الكويكبات المستقبلية، قال باتريك ميشيل، عضو فريق أوزيريس ريكس: "أعتقد أننا ما زلنا في بداية فهم ماهية هذه الهيئات، لأنها تتصرف بطرق غير متوقعة للغاية".