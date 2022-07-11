شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة جديدة من سبوتيفاى بشأن كلمات الأغانى.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم سبوتيفاي دعمًا لكلمات الأغاني في الوقت الفعلي على Google Nest Hub، وفقًا لتقرير من 9to5Google.

وتتيح لك الميزة التي تم توفيرها بالفعل على أنظمة التشغيل iOS وأندرويد ووحدات تحكم الألعاب وأجهزة كمبيوتر سطح المكتب وأجهزة تلفزيون ذكية محددة، الاستماع إلى الموسيقى على سبوتيفاي أثناء مشاهدة دفق من كلمات الأغاني التي تتقدم مع الأغنية.

بينما لم تعلن سبوتيفاي رسميًا عن إطلاق الميزة، أبلغ عدد من المستخدمين - بما في ذلك الأشخاص في 9to5Google - عن اكتشاف كلمات الأغاني في الوقت الفعلي على أجهزة Nest Hub الخاصة بهم.

كما يلاحظ 9to5Google، يمكنك الوصول إلى الميزة من خلال النقر على أيقونة كلمات الأغاني التي تظهر في الركن الأيمن السفلي من الشاشة عند تحديد أغنية وفقا لموقع ذا فيرج، وليس من الواضح تمامًا متى طرح سبوتيفاي الميزة أو مكان توفرها.

عند الإطلاق، أتاح سبوتيفاي فقط كلمات الأغاني في الوقت الفعلي للمستخدمين في بلدان محددة تقع في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وآسيا.

ووسعت الميزة عالميًا في نوفمبر الماضي، مما أتاح للجميع فرصة غناء الكاريوكي أو التعرف على كلمات أغنية جديدة، على الرغم من أن كلمات الأغاني في الوقت الفعلي مقدمة من شركة Musixmatch لبيانات الموسيقى، فقد اشتركت Spotify سابقًا مع Genius من أجل ميزة "Behind the Lyrics"، والتي تم إيقافها منذ ذلك الحين وفقًا لتقارير TechCrunch لصالح كلمات الأغاني في الوقت الفعلي.

يحتوي برنامج Amazon Echo Show و Meta Portal بالفعل على ميزة مماثلة مناسبة للكاريوكي تتيح لك عرض صورة الألبوم وكلمات الأغاني في الوقت الفعلي من خلال Amazon Music.

وبينما طرح يوتيوب ميوزيك ميزة كلمات الأغاني على أندرويد وiOS والويب في عام 2020، فإن الكلمات لا تتقدم مع الأغنية، مما يعني أنه يتعين عليك التمرير يدويًا خلالها أثناء الاستماع، لا يبدو أن هذه الميزة قد شقت طريقها إلى Nest Hub حتى الآن.