شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على كيفية تعطيل شريط أدوات سفارى الملون فى MacOS Monterey والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت شركة آبل بعض الجدل عندما تمت إضافة شريط أدوات ملون إلى متصفح سفاري في MacOS Monterey، استمتع البعض بالتغيير، بينما غضب آخرون بما يكفي للتبديل إلى جوجل كروم أو موزيلا فايرفوكس أو حتى مايكروسوفت إيدج.

وأجرت آبل بعض التعديلات السريعة على هذه الميزة، وهي حاليًا خيار يمكن تشغيله أو إيقاف تشغيله ليناسب أي تفضيلات.

يجب أن يحدث التغيير في مكانين، وليس من السهل العثور عليه لأنه مرتبط بميزة أخرى جديدة في MacOS Monterey تسمى علامات التبويب المدمجة.

إليك كيفية تعطيل شريط أدوات سفارى الملون في MacOS Monterey

أسرع طريقة لإزالة اللون من شريط علامات تبويب سفاري في MacOS Monterey هي تعطيل علامات التبويب المدمجة نظرًا لأن ميزة اللون تكون ممكنة فقط عند تشغيل هذا الخيار.

الخطوة 1: افتح قائمة سفاري في الجزء العلوي الأيسر، ثم حدد التفضيلات للكشف عن الخيارات.

الخطوة 2: انقر فوق الزر Tabs في الجزء العلوي من نافذة التفضيلات واضبط تخطيط Tab على Separate. سيؤدي هذا إلى تعطيل اللون على الفور في كل من شريط الأدوات وجميع علامات التبويب.

كيفية تعطيل اللون دون فقدان علامات التبويب المضغوطة

من الممكن أيضًا تعطيل لون علامة التبويب وشريط الأدوات مع الاحتفاظ بتخطيط علامات التبويب المضغوطة.

للقيام بذلك افتح تفضيلات سفاري، ثم انقر فوق الزر Advanced في الجزء العلوي من النافذة لرؤية بعض الميزات التي لن يستخدمها معظم الأشخاص، بالإضافة إلى خيارات مثل عناصر التحكم في علامة التبويب التي انتهت في هذا القسم لأسباب غير معروفة.

ضمن العنوان "إمكانية الوصول"، قم بإلغاء تحديد الخيار المسمى إظهار اللون في شريط علامات التبويب المضغوط لتعطيل اللون مع الاحتفاظ بعلامات التبويب المضغوطة.

كان من المنطقي وضع عنصر التحكم هذا في قسم علامات التبويب، ولكن ربما سئمت شركة آبل من سماع الشكاوى المتعلقة بالألوان وقررت وضع هذا الخيار بعيدًا عن الأنظار.

ما هي علامات التبويب الملونة سفاري؟

بالنسبة للعديد من مواقع الويب، سيبدو كل شيء كما هو حتى مع تمكين هذه الميزة ؛ ومع ذلك تحتوي بعض مواقع الويب على لون خلفية أو رأس يتم التقاطه بواسطة سفارى واستخدامه في شريط الأدوات ومنطقة علامة التبويب.

الفكرة هي إعطاء الصفحة مظهرًا أكثر اكتمالاً وأناقة. كذلك تذكير فوري بموقع الويب الذي يتم عرضه.

ومن الأفضل أن يكون لديك خيار تجربتها بدلاً من الاضطرار إلى استخدام علامات تبويب الألوان.

ما هي علامات التبويب المدمجة في سفاري؟

تعد علامات التبويب المضغوطة طريقة ممتعة لتوفير مساحة عمودية في نافذة المتصفح. هذا مهم بشكل خاص عند استخدام ماك بوك، حيث يكون ارتفاع الشاشة محدودًا. هذا صحيح بالنسبة لمعظم أجهزة الكمبيوتر المحمولة نظرًا لنسبة العرض إلى الارتفاع الأكبر من شاشة الكمبيوتر القياسية حسبما نقلت Digitartlends.

توفر علامات التبويب المدمجة مساحة أكبر قليلاً لعرض مواقع الويب من خلال دمج شريط الأدوات وشريط علامات التبويب في سطر واحد. تعد علامات التبويب المضغوطة أيضًا الطريقة الوحيدة لرؤية لون موقع الويب في شريط علامات التبويب وشريط الأدوات.

ما الخطأ في علامات التبويب المضغوطة؟

يتمثل العيب الأكثر أهمية في استخدام خيار علامات التبويب المدمجة في سفارى في تقليل مقدار المساحة المتاحة لعلامات التبويب.

هذا يعني أنه مع فتح العديد من علامات التبويب، يصبح من الصعب العثور على علامة تبويب معينة. يتطلب أيضًا استخدام الماوس بشكل أكثر دقة لتحديد علامة التبويب الصحيحة. نظرًا لاتجاه نمو علامات التبويب المفتوحة إلى العشرات أو أكثر، يعد هذا أثرًا جانبيًا مؤسفًا لميزة لطيفة بخلاف ذلك.

تتمثل إحدى طرق المساعدة في تقليل عدد علامات التبويب المفتوحة مرة واحدة في استخدام مجموعات Safari Tab، والتي تم تقديمها في نفس الوقت.

هذه طريقة لإنشاء مجموعات من علامات التبويب ذات الصلة أثناء تضييق علامات التبويب الحالية على الموضوع محل الاهتمام في الوقت الحالي. كذلك الجمع بين علامات التبويب المدمجة ومجموعات علامات التبويب يجعل هذا حلاً جيدًا ويوفر مساحة رأسية أكبر.

لماذا لا يعمل خيار علامات تبويب الألوان في Safari؟

في معظم الحالات يقرر MacOS Monterey تلقائيًا وقت استخدام اللون أو النظام الافتراضي، حتى إذا تم تمكين ميزة علامات تبويب الألوان، ما يعني أن عددًا كبيرًا من مواقع الويب التي تمت زيارتها لن يغير لون شريط علامات التبويب. كذلك سيكون شريط الأدوات وشريط علامات التبويب باللون الرمادي الفاتح أو الرمادي الداكن اعتمادًا على ما إذا كان الوضع الداكن ممكّنًا أم لا.

ومع ذلك فإن مطوري مواقع الويب لديهم طريقة للتحكم في هذا السلوك، هناك علامة وصفية لـ HTML تسمى "theme-color" يمكن استخدامها لتعيين اللون الذي تستخدمه المتصفحات التي تدعمها وتمكين الميزة.

سيحترم MacOS Monterey ومتصفح سفاري هذا الإعداد إذا تم تمكين علامات التبويب المدمجة وعلامات التبويب الملونة في التفضيلات.

كان وصول شريط أدوات ملون لـ Safari في MacOS Monterey ميزة مثيرة للجدل. في حين أنه يجلب بعض الحيوية إلى علامات تبويب الويب، فإن شرط استخدام علامات التبويب المدمجة يجعلها أقل فائدة مما قد تكون عليه، مما يقلل المساحة في ما يمكن أن يكون في كثير من الأحيان شريط علامات تبويب ضيق للغاية.

يساعد استخدام هذه الميزة إلى جانب مجموعات علامات التبويب في التخفيف من هذه المشكلة ولكنه يتطلب درجة من التنظيم قد تبدو غير طبيعية عند تصفح الويب بشكل عرضي. من الجيد أن آبل جعلت هذه الميزة اختيارية يمكن تعطيلها ببضع نقرات.