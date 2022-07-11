شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية إعداد الملف الشخصى لمستخدم Google TV جديد على موبايل أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Google TV هو تطبيق برمجي يعمل على عدد من أجهزة Android TV، حيث كان يُعرف سابقًا باسم Google Play Movies & TV، وهي واجهة مستخدم تجمع كل المحتوى من مجموعة واسعة من خدمات البث المعروفة، ويتيح لك Google TV أيضًا شراء أو استئجار الأفلام والبرامج التلفزيونية.

ويمكن لكل فرد في منزلك الحصول على مساحة مخصصة خاصة به مع ملفات تعريف Google TV باستخدام حساب Google الخاص بهم، حيث يمنحك الملف الشخصي المخصص توصيات للعروض التلفزيونية والأفلام الخاصة بك ، وسهولة الوصول إلى قائمة مراقبتك ، والمساعدة من مساعد Google الخاص بك.

ويتطلب منك Google TV استخدام معرّفات بريد إلكتروني مختلفة لكل ملف تعريف، بخلاف Netflix والعديد من خدمات البث الأخرى حيث يمكنك تكوين جميع الملفات الشخصية تحت معرّف بريد إلكتروني واحد، وتفرض الشركة أن يكون معرف البريد الإلكتروني لكل ملف تعريف مستخدم مميزًا.

1. افتح تطبيق Google TV.

2. توجد صورة الملف الشخصي أو الأحرف الأولى من الاسم أعلى يمين شاشة Google TV الرئيسية.

3. انقر فوق "إضافة حساب" بعد اختيار اسمك.

4.حدد إضافة حساب جديد وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google المطلوب.

5.أكمل إعداد الملف الشخصي باتباع الإرشادات الإضافية.

6. يمكنك تحديد خدمات البث المراد استخدامها مع ملف التعريف الجديد.

تتم مزامنة وسائطك ونشاطك عبر جميع الأجهزة التي سجلت الدخول إليها، يمكنك استخدام هاتفك الذكي كجهاز تحكم عن بعد وإرسال الأفلام والعروض إلى التلفزيون الذكي الخاص بك، قد لا تتوفر ملفات تعريف لبعض أجهزة التلفزيون.