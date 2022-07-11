شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كل ما تريد معرفته عن الصاروخ الأوروبى Vega-C قبل إطلاقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلق وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) هذا الأسبوع صاروخها الجديد Vega-C في أول رحلة لها، تحديثًا لصاروخ Vega السابق، تبلغ كتلة الإصدار الجديد 210 أطنان عند الإقلاع ويوفر قوة دفع تبلغ 4500 كيلونيوتن (kN) ، مما يعني أنه يمكن أن يحمل حمولة أكثر بحوالي 800 كيلوجرام من نسخته السابقة.

وتم تحديد الرحلة الافتتاحية لـ Vega-C يوم الأربعاء ، 13 يوليو الساعة 7:13 صباحًا بالتوقيت الشرقي (4:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ) ، في مهمة تسمى Flight VV21.

سيتم الإطلاق من ميناء الفضاء الأوروبي في كورو في جويانا الفرنسية، الواقعة على الساحل الأطلسي الشمالي لأمريكا الجنوبية. ستبث وكالة الفضاء الأوروبية عملية الإطلاق مباشرة.

ماذا تتوقع من الإطلاق؟

سيتم استخدام الصاروخ الجديد لنقل سبع حمولات إلى المدار، مع قمر صناعي أكبر يسمى LARES-2 وستة CubeSats أصغر. LARES-2 هو قمر صناعي للبحث العلمي من وكالة الفضاء الإيطالية والذي سيحقق في ظاهرة تسمى تأثير سحب الإطار. هذا التأثير ناتج عن توزيعات الكتلة والطاقة التي تشوه الزمكان، كما هو موصوف في نظرية النسبية حسبما نقلت Digitartlends.

ستة CubeSats هي من دول أوروبية بما في ذلك إيطاليا وسلوفينيا وفرنسا، وسيتم استخدامها للتحقيق في موضوعات مثل اكتشاف الجزيئات الحيوية، وزراعة النباتات في الجاذبية الصغرى وجمع البيانات عن الغلاف المغناطيسي للأرض.

لحمل هذه الحمولات يتطلب الصاروخ الجديد تغييرات في تكوين الإطلاق من صواريخ Vega السابقة، قال ريناتو لافرانكوني مدير برامج فيجا، في بيان: "تتميز Vega-C بتحسينات كبيرة من Vega، في كل من الصاروخ والبنية التحتية الأرضية". "لقد طورنا تكوينًا جديدًا مع تغييرات كبيرة في العديد من الميزات لمفهوم مثبت، ولكن الهدف هو تقديم تحسينات كبيرة في الأداء والقدرة التنافسية."

كيف تشاهد الاطلاق؟

تبدأ تغطية الإطلاق في الساعة 6:45 صباحًا بالتوقيت الشرقي (3:45 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ) يوم الأربعاء 13 يوليو. سيكون البث المباشر متاحًا على ESA Web TV.

للحصول على شعور بما ستتكونه عملية الإطلاق وما تتضمنه كل خطوة في المهمة، أنشأت وكالة الفضاء الأوروبية معاينة متحركة للرحلة تظهر العملية من انطلاق الصاروخ خلال الإقلاع والمرحلة وفصل الإنصاف ونشر أول ساتل LARES-2 ثم ستة CubeSats.