شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية مشاهدة يوتيوب على ساعة أبل.. حيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد ساعة أبل أداة رائعة للياقة البدنية والإشعارات والرد على المكالمات والرسائل، لكن هل فكرت يومًا في مشاهدة الفيديو عليه؟، فعلى الأغلب لا، ومع ذلك، بفضل إطلاق تطبيق جديد، يمكنك تحويل شاشة 1.9 بوصة على أحدث ساعة ساعة أبل Series 7 إلى نافذة صغيرة على يوتيوب.

ويتيح لك تطبيق جديد يسمى WatchTube تصفح موقع الفيديو مباشرة من معصمك، وذلك بحسب صحيفة metro البريطانية، حيث لا يتطلب التطبيق أي إدخال من هاتفك، إذ يمكنك تنزيله مباشرة على الساعة من متجر تطبيقات watchOS.

وكما تتوقع لتطبيق الساعة، تم تجريد الواجهة قليلاً، حيث يوجد لديك أربعة أقسام مختلفة للتنقل عبرها: الصفحة الرئيسية، والبحث، والمكتبة، والإعدادات.

ويعمل WatchTube محليًا على معصمك، لذا لا يمكنك ربطه بحسابك على يوتيوب للعثور على منشئي المحتوى الذين تشترك معهم، ومع ذلك، يعمل خيار البحث جيدًا بشكل مدهش ويمكنك استخدام إما الإملاء أو التنقل للعثور على مقاطع الفيديو التي تريدها.

وبشكل مثير للدهشة، يدعم WatchTube أيضًا التسميات التوضيحية المغلقة وسيتيح لك تغيير حجم النص، وسيتم تشغيل الصوت إما من مكبر الصوت المدمج في ساعة أبل أو من خلال أي سماعات بلوتوث قمت بتوصيلها.

ووفقًا للمطور، هناك تحديث قيد العمل يسمح بوضع الصوت فقط، وهذا يعني أنه يمكنك الاستماع إلى الأغاني على يوتيوب دون الحاجة إلى تشغيل شاشة ساعة أبل.