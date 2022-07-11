شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دراسة: ملايين البريطانيين يشعرون بالحرج من سجل بحثهم على الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة أن ملايين من البريطانيين سيشعرون بالحرج إذا رأى الآخرون سجل بحثهم على الإنترنت، خوفًا من الظهور بمظهر سخيف أو غبي - أو شقي، حيث أوضحت الدراسة أن 17٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع سيشعرون بالخجل إذا عرف الأصدقاء والعائلة ما يبحثون عنه على الإنترنت، مع 40٪ من أولئك الذين يقلقون بشأن مشاركة الأفكار السخيفة لديهم.

وبحسب صحيفة mirror البريطانية، فلا يريد أربعة من كل عشرة آخرين أن يرى الآخرون سجلهم غير المناسب ، بينما يقول 37٪ أنه يكشف جانبًا منهم لا يريدون مشاركته، وقد يتحول الآخرون إلى وجوه حمراء إذا علم الناس بصراعاتهم الصحية العقلية (26٪)، أو قلة معرفتهم (25٪)، أو مشاكلهم الجسدية (15٪).

وسيكون نصف أولئك الذين لا يرغبون في مشاركة عاداتهم على الإنترنت أكثر خجلًا بشأن إظهار والديهم، وتتضمن أهم 10 عمليات بحث على الإنترنت توقعات الطقس والبحث عن الاتجاهات، وقال متحدث باسم ExpressVPN ، التي كلفت بإجراء البحث: "أصبح الإنترنت أفضل صديق لنا، ولكن من المهم أن نتعامل معه بحذر.

واستكمل "يُظهر بحثنا أن جزءًا كبيرًا من البلاد أكثر انفتاحًا على الإنترنت من كونهم عائلاتهم ، لسبب أو لآخر، "يستحق الأشخاص الخصوصية عبر الإنترنت - بما في ذلك الخصوصية من الشركات المتطفلة - ولذا لا ينبغي عليهم التعامل مع القلق بشأن كشف سجل البحث الخاص بهم."

وبينما يصنف الآباء على أنهم بريطانيون سيكونون أكثر إحراجًا من رؤية سجل البحث غير المصفى، تبعهم الشركاء عن كثب بنسبة 40٪، وأظهر البحث، الذي أجراه موقع OnePoll، أن 38٪ سيكونون أكثر إحراجًا إذا رأى أصدقاؤهم ما بحثوا عنه عبر الإنترنت - مع متابعة الزملاء بنسبة 20٪.

ومن بين الموضوعات الأكثر شيوعًا التي تفضل الأمة البحث عنها، بدلاً من سؤال الأصدقاء أو العائلة، تشمل اكتشاف معنى كلمات معينة، أو الرغبة في معرفة تحويلات الوزن أو الطول (30٪ على التوالي).

ويفضل الخمس اللجوء إلى الإنترنت للحصول على وصفات (22٪)، وسيبحث واحد فقط من كل عشرة عن نصائح حول الجنس، بينما يبحث 5٪ فقط عن كيفية المواعدة.

وتشمل الأسباب الرئيسية التي تم الاستشهاد بها لاختيار المجال الرقمي على الأحباء مدى سرعة البحث عبر الإنترنت (57٪)، والثقة في الحصول على الإجابة الصحيحة (41٪)، ومعرفة الإنترنت أكثر من الأصدقاء أو العائلة (39٪) .

وأضاف المتحدث باسم ExpressVPN: "كل يوم، يمنح الملايين من مستخدمي الإنترنت الشركات الكبرى القدرة على النظر إلى ما يفعلونه عبر الإنترنت - وهم لا يعرفون ذلك حتى، "يمكن أن يكون استخدام VPN أداة مفيدة لضمان عدم قدرة الشركات على رؤية سجلات نشاطك عبر الإنترنت أو تسجيلها أو بيعها، مثل مواقع الويب التي تتصل بها أو التطبيقات التي تستخدمها، "من خلال التحكم في ما نسمح للآخرين برؤيته حول سلوكنا عبر الإنترنت، فإن المستخدمين يستعيدون السلطة بأيديهم بسرعة وفعالية."

وسيشعر الملايين من البريطانيين بالحرج إذا رأى الآخرون سجل بحثهم على الإنترنت، خوفًا من الظهور بمظهر سخيف أو غبي - أو شقي، حيث