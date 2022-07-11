شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين علامات "صح" فى واتس آب؟.. الواحدة والاثنتين والزرقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتغير طريقة تواصلنا عبر تطبيقات المراسلة مثل واتس آب باستمرار، مع تطور حديث يسمح للمستخدمين بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو التي تختفي من سلاسل الرسائل بعد مشاهدتها، ولكن مع ذلك، يمكن ترك الكثير منا مرتبكًا أو في حالة من القلق بشأن ما تعنيه في الواقع بعض العلامات الصغيرة في التطبيق.

فمنذ اختراع إشعارات "القراءة" أو "المشاهدة" المخيفة على النظام الأساسي المملوك لـFacebook، ربما تكون قد شككت في نفسك عدة مرات بشأن معرفتك بنظام هذه العلامات، هل قرأوا؟ هل تجاهلوها؟ هل يجب أن ترسل علامة استفهام تحفيزية؟.

وفيما إليك ما تحتاج لمعرفته حول واتس آب ونظام العلامات الخاص به.



ماذا تعني "علامة الصح" باللون الرمادي؟ ماذا تعني "علامة الصح" باللون الرمادي؟ تعني علامة رمادية واحدة أنه تم إرسال رسالتك بنجاح عبر واتس آب.

وقد ترى رمز ساعة مربعة في الركن الأيمن السفلي من رسالتك أثناء انتظار الاتصال المناسب للإرسال.

بعد ذلك، بمجرد أن ترى العلامة الرمادية المنفردة، فإن الخطوة التالية هي رؤية العلامتين الرماديتين جنبًا إلى جنب.

تعني العلامتان الرمادية أنه تم تسليم الرسالة بنجاح إلى جهاز المستلم.

قد يعني هذا أن الإشعار قد وصل إلى شاشتهم الرئيسية وأنهم لم يفتحوا قفل الجهاز، أو أنهم شاهدوا معاينة رسالتك ولكنهم لم ينقروا فعليًا على المحادثة لقراءتها بشكل صحيح.

ماذا يعني اللون الأزرق؟ عندما تتحول العلامتان الرمادية إلى علامتين زرقاء، يكون المستلم قد قرأ رسالتك بالفعل.

لقد قاموا بالنقر فوق سلسلة المحادثة ورأوا رسالتك، إنها مقروءة.

لا يمكن لتطبيق واتس آب للأسف أن يخبرك ما إذا كان الشخص قد قرأ الرسالة بالكامل - يمكنه فقط إخبارك أنه قام بالنقر فوق المحادثة، وهناك احتمالات، لقد قرأوها كلها رغم ذلك.