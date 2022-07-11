شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: خطوات.. كيفية إضافة Calendar إلى خدمة Google Sheets والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد Google Sheets عبارة عن برنامج جداول بيانات عبر الإنترنت يمكّن المستخدمين من إنشاء جداول بيانات وتعديلها وتنسيقها عبر الإنترنت لتنظيم البيانات وتحليلها، وتتضمن Google Sheets الميزات التي توجد عادةً في جداول البيانات ، بما في ذلك القدرة على إضافة الصفوف والأعمدة وحذفها وفرزها.

ويمكن للمستخدمين التعاون مع أي شخص في أي وقت وفي أي مكان بفضل البنية القائمة على السحابة، وتسمح الأوراق بالحرية الإبداعية بينما تساعد أيضًا في حماية البيانات.

ويمكنك إنشاء تقويم إذا كنت في المتناول مع الأوراق وتريد تصويره، ويعد هذا خيارًا رائعًا بالنسبة لك للتخطيط للمشاريع القادمة أو مراقبة حملة تسويقية داخلية أو توزيع تقويم حدث على الآخرين، وفيما يلى دليل خطوة بخطوة لإنشاء التقويم الخاص بك في Google Sheets.

1. افتح جدول بيانات جديدًا في تطبيق Google Sheets على سطح المكتب.

2. انقر فوق علامة التبويب ملف.

3. من علامة التبويب "جديد"، انقر فوق "من معرض النماذج".

4. في خيار معرض النماذج، انقر على قالب "التقويم السنوي".

5. ستتم إضافة تقويم سنوي إلى جدول البيانات الخاص بك.