شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: متصفح مايكروسوفت إيدج يختبر ميزة جديدة لتعديل الصور على الويب قبل حفظها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن يختبر Microsoft Edge ميزة جديدة لتحرير الصور من الويب قبل حفظها، وهو ما يعني عدم مغادرة Microsoft Edge، مما يحفظ المستخدمين من متاعب فتح تطبيق آخر لمجرد اقتصاص هذه الصور أو عمل التعديلات اللازمة عليهم.

وتم اكتشاف هذه الميزة الجديدة في أحدث إصدار من Edge Canary ، مما يعني أنه يمكن طرحها قريبًا لعامة الناس في المستقبل، وحاليًا، يُسمح لمستخدمي Edge فقط بالنقر بزر الماوس الأيمن على الصورة وسيتم تزويدهم بخيار حفظها وليس أكثر بعد ذلك، ومع ذلك، مع الميزة الجديدة، سيكون خيار "تحرير الصورة" متاحًا مباشرةً داخل Edge عندما ينقر المستخدمون بزر الماوس الأيمن على الصور.

ويتضمن محرر الصور وظائف تحرير مختلفة، بما في ذلك Crop ، Adjustment ، Filter ، Markup، ويقدم كل منها المزيد من الخيارات الفرعية، وتتميز أداة Crop بأحجام واتجاهات مختلفة للمحصول، بينما تحتوي الوظائف الأخرى على الأدوات الخاصة بها، وبشكل عام، يعمل المحرر مثل تطبيق تحرير عادي نستخدمه بشكل عرضي على جهاز الكمبيوتر.

وبعد التحرير، يمكن للمستخدم حفظ الصورة، ويلاحظ Varela في المنشور أن "قائمة التنزيل" ستظهر لاقتراح خيارات لما يجب فعله بالصورة المحررة، حيث إنها ليست إضافة ضخمة إلى Edge ، ولكنها قد تعني راحة إضافية للمستخدمين الذين يقومون بشكل متكرر بحفظ الصور من الإنترنت، حيث إنها أيضًا خطوة جيدة من Microsoft لأنها تحاول الترويج لـ Edge كمتصفحها الأساسي بعد قتل Internet Explorer في 15 يونيو الماضي.