شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: الإصدار المقبل من ساعة أبل سيضم شاشة 2 بوصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارك جورمان من بلومبيرج، أن ساعة أبل الذكية المقبلة والتى تحمل اسم Apple Watch Series 8 ستضم شاشة كبيرة بحجم 2 بوصة تقريبًا ودقة 410 × 502، ويقول جورمان إن الشركة يمكنها استخدام المساحة الإضافية لعرض مقاييس لياقة إضافية أو المزيد من المعلومات حول وجوه الساعة في وقت واحد.

وكشف التقرير أن الجيل الجديد من الساعة الذكية سيأتي بشاشة مقاومة للكسر، وبطارية ذات سعة أعلى، وحافظة أكثر صلابة مصنوعة من معدن أقوى من الألمنيوم وعلاوةً على ذلك، ستدعم الساعة أيضًا ميزة تعقب درجات الحرارة التي تم الإبلاغ عنها سابقًا أنها قادمة إلى عائلة Series 8 بأكملها.

بالإضافة إلى قدرات تتبع أفضل لأنشطة مثل المشي لمسافات طويلة والسباحة، ومع ذلك، ما لن تتضمنه الساعة هو معالج أسرع، إذ يقال إن شرائح Series 8 القادمة من أبل ستتميز بنفس الإمكانات الموجودة بـ Series 7 و Series 6، من المحتمل ان يتم الإعلان عن Apple Watch Series 8 في الخريف من هذا العام.