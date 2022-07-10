شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تستعد لطرح تحديث لسياراتها يتيح لها إكتشاف "المطبات" وتجاوزها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد شركة تسلا لطرح تحديث جديد لسيارتها، حيث ستطرح تحديث للبرنامج القيادة الذاتية والذي يتيح ميزة للكشف عن ظروف الطريق الوعرة وضبطها، حيث يطلق على هذه الميزة "Tesla Adaptive Suspension"، وستقوم الميزة بمسح الطرق بحثًا عن أشياء مثل الحفر والمطبات وضبط ارتفاع السيارة للحماية من التلف الموجود أسفلها وجعل الركاب في راحة أكثر.

ونظرًا لاعتمادها على أنظمة التعليق القابلة للتعديل، تعمل الميزة فقط على السيارات الكهربائية المزودة بنظام تعليق قابل للتعديل مثل إصدار X، ولتفعيلها يمكن ذلك من خلال Control> Suspension> Adaptive Suspension Damping واختر Comfort أو Auto.

وتعمل تسلا على استخدام سياراتها الكهربائية لمسح خرائط صغيرة للحفر وعمل خرائط مصغرة لها لمدة عامين على الأقل، ومع ذلك، لا تزال الميزة قيد التطوير.