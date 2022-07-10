شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: CV بيل جيتس.. هذه أبرز المعلومات الشخصية التى كتبها فى سيرته الذاتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن بيل جيتس واحد من أشهر الشخصيات في عالم التكنولوجيا، كونه الملياردير الشريك المؤسس لشركة مايكروسوفت، إلا أن تقرير حديث كشف عن نسخة CV تخص "جيتس" وتعود لعام 1974 حيث كان يستعد للتقدم لإحدى الوظائف والتى تكشف الكثير من المعلومات عنه.

وبحسب ملفه الشخصي في ذلك الوقت فقد كان يبلغ أيضًا خمسة أقدام ووزنه (59 كجم)، كما أدرج راتبه في ذلك الوقت البالغ 12000 دولار، والذي إذا عدّلنا التضخم من عام 1974 إلى اليوم، سيكون حوالي 71000 دولار.

يذكر جيتس أيضًا أنه يعمل مع بول ألين، الذي سيواصل معه تأسيس Microsoft في البوكيرك، نيو مكسيكو، في عام 1975، وسيتم نقل الشركة بعد ذلك إلى مقرها الرئيسي الحالى، ومسقط رأس جيتس في سياتل.

وكتب أحد المعلقين المعجبين على موقع لينكد إن: "كان راتب 12000 دولار قبل 48 عامًا رائعًا بالنسبة للخريجين الجدد - لقد أبليت بلاءً حسنًا دائمًا، بيل جيتس"، وأضاف جيتس أيضًا عنوان منزله، حيث كان يعيش مع والديه عندما لم يحضر جامعة هارفارد.

وفي النهاية، انسحب جيتس من جامعة هارفارد دون أن يتخرج ليؤسس شركة مايكروسوفت، وبذلك، صنع آلات كاتبة إلى حد كبير مثل تلك التي استخدمها لصياغة سيرته الذاتية المنقرضة.