شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: فوتوشوب قد يصبح متاحا بشكل مجانى قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد Photoshop أحد أفضل أدوات تحرير الصور الموجودة، ولكن لا مفر من حقيقة أنه برنامج مكلف للغاية، لكن هذا قد يكون على وشك التغيير، حيث كشفت عدد من التقارير أن Adobe تخطط لإصدار نسخة مجانية تعتمد على الويب من البرنامج الأيقوني في المستقبل القريب.

وفي الواقع، هناك بالفعل عرض Photoshop يستند إلى الويب ولكنه متاح فقط لأولئك الذين يدفعون مقابل اشتراك Adobe Creative Cloud، ووفقًا لتقرير من موقع The Verge التكنولوجي ، فتحت Adobe الوصول إلى تطبيق الويب لأصحاب الحسابات المجانية في كندا، حيث إنه بلا شك جزء من عملية اختبار قد تؤدي إلى إتاحة البرنامج في جميع أنحاء العالم.

وتتبع الشركة نهجًا مجانيًا مع هذا، مما يعني أن ميزات Photoshop الأساسية فقط ستكون متاحة للعملاء الذين لا يدفعون، إذا كنت تريد التجربة بأكملها، فسيتعين عليك جمع الأموال.

ومع ذلك، فإن الوصول (الجزئي) إلى واحدة من أكثر أدوات تعديل الصور شيوعًا في العالم للحصول على لا شيء على الإطلاق يعد مكافأة رائعة إذا كنت ترغب في البدء في الحصول على المزيد من الإبداع مع صورك.