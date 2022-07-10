شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تحذير لجميع مالكى Android.. احذف هذه التطبيقات الأربعة من هاتفك على الفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم سحب أربعة تطبيقات خطيرة مليئة بالفيروسات بشكل كبير من متجر جوجل بلاى، ولكن قد يكون الأوان قد فات بالنسبة لـ 100.000 شخص قاموا بالفعل بتنزيلها على هواتف أندرويد.

تحتوي التطبيقات الأربعة المعنية على أسماء عامة جدًا، بما في ذلك رسائل SMS الذكية التي تم تنزيلها أكثر من 50000 مرة.

الآخرون المدرجون في قائمة الحظر هم مراقب ضغط الدم ومترجم اللغات الصوتية وQuick Text SMS التي تم تنزيل كل منها أكثر من 10000 وفقا لموقع ذا صن.

وتم العثور عليها جميعًا تحتوي على قطعة من البرامج الضارة تسمى Joker.

ويُعرف هذا النوع بشكل خاص من البرامج الضارة أيضًا باسم برمجيات Fleeceware نظرًا لكيفية عمله.

بمجرد تثبيته بشكل خفي عبر التطبيقات التي تبدو عادية، فإنه يشترك سراً في الخدمات المدفوعة بالنصوص والمكالمات المتميزة.

كل هذا يحدث في الخلفية، مما يعني أن الضحايا غير مدركين له تمامًا.

وتم اكتشاف التطبيقات الأربعة التي تم العثور عليها مع Joker بواسطة خبراء في Pradeo.

ينضمون إلى قائمة متزايدة من التطبيقات التي تصل إلى الآلاف مع نفس الفيروس الكامن تحتها في السنوات الثلاث الماضية.

وحذر براديو من أن "كل هذه التطبيقات مبرمجة لتثبيت تطبيقات أخرى على أجهزة المستخدمين، وتعمل كقطارة لنقل برامج ضارة أكثر خطورة".

"باستخدام أقل قدر ممكن من التعليمات البرمجية وإخفائها تمامًا، ينشئ Joker بصمة سرية للغاية يمكن أن يكون من الصعب اكتشافها.

"يُنصح المستخدمون بحذف هذه التطبيقات على الفور من هواتفهم الذكية وأجهزتهم اللوحية لتجنب الأنشطة الاحتيالية."