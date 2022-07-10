شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء صينيون يكتشفون وجود مخلوقات بعمر 518 مليون سنة كأقدم الفقاريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - باستخدام تقنيات تجريبية متقدمة، أكد علماء أحافير صينيون أن اليوننانوزوان، وهى أشكال غامضة تشبه الأسماك عاشت قبل 518 مليون عام، كانت أقدم الفقاريات على وجه الأرض، واحتفظت حيوانات تشنججيانج، المكتشفة في موقع أحفورى يعود للعصر الكمبرى في مقاطعة يوننان بجنوب غربي الصين، بعدد كبير من أسلاف الفقاريات، وكان العلماء يتوقعون حل لغز أصل الفقاريات منه.



الحفريات

وقام باحثون من معهد نانجينغ للجيولوجيا وعلم الأحافير التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، بفحص عينات من يوننانوزوان من حيوانات تشنغجيانغ باستخدام تقنيات غير مستكشفة سابقاً مثل التصوير المجهري بالأشعة السينية، والمسح المجهري للإلكترون وتحويله، ورسم خرائط لعنصر الطيف المشتت للطاقة، بحسب "شينخوا"

ووجد الباحثون دليلاً على أن أقواس يوننانوزوان الخيشومية تتكون من غضروف خلوي مع مصفوفة خارج الخلية تهيمن عليها الألياف الدقيقة، وهي ميزة تعتبر خاصة بالفقاريات.

وقال تشاو فانغ تشين، الباحث في المعهد: "قد توفر العديد من السمات البدائية لليوننانوزوان رؤى رئيسية للتطور يمكن أن تكشف الغموض عن مصدر الفقاريات"، وقد ونُشرت نتائج البحث فى مجلة "ساينس" أول أمس الجمعة.