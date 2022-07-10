شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه؟.. ميزة "وضع القفل" من آبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت تتابع تحديثات آبل لنظام التشغيل iOS 16 و iPadOS 16 و macOS Ventura ، فأنت تعلم بالفعل أن الشركة تعمل على تحسين تأمين المستخدم لمنتجاتها بالتحديث الجديد يستبدل كلمات المرور بمفاتيح المرور ، كما أنه سيقدم ميزة "التحقق من الأمان" - وهي ميزة طارئة تهدف إلى مساعدة الأشخاص الذين يعانون من العنف المنزلي. لكن الميزة القادمة الأكثر إثارة للإعجاب هي Lockdown Mode.

واستعرضت شركة Apple خيار الأمان الجديد، المصمم لحماية المستخدمين من برامج التجسس حسبما نقل موقع TheNextWeb.

حسب الشركة:

يوفر وضع Lockdown مستوى أقصى واختياريًا من الأمان لعدد قليل جدًا من المستخدمين بسبب هويتهم أو ما يفعلونه، قد يكونون مستهدفين شخصيًا من قبل بعض التهديدات الرقمية الأكثر تعقيدًا ، مثل تلك من NSO Group والشركات الخاصة الأخرى.

يعمل وضع التأمين على تعطيل العديد من البروتوكولات والخدمات التي يمكن أن تكون خطيرة.

أولاً ، لن يتم تشغيل JavaScript في الوقت المناسب (JIT) (الذي يسرع الأداء من خلال تجميع التعليمات البرمجية على الجهاز أثناء وقت التشغيل) على الإطلاق.

لن يتمكن جهازك أيضًا من التسجيل في أنظمة إدارة الأجهزة المحمولة (MDM) ، والتي تُستخدم لتثبيت البرامج الخاصة بالمنظمة.

تشمل بقية القيود ما يلي:

سيتم حظر معظم أنواع مرفقات الرسائل (باستثناء الصور).

سيتم إيقاف الدعوات وطلبات الخدمة الواردة، بما في ذلك FaceTime، ما لم يكن المستخدم قد بدأها.

يتم حظر الاتصالات السلكية بجهاز كمبيوتر أو أحد الملحقات عند قفل iPhone.

السبب في ذلك بسيط: كل هذه نقاط ضعف محتملة، أوضح فريق Zero Project من جوجل كيف يمكن لبرنامج Pegasus (الذي طورته NSO Group) إصابة أجهزة آيفون في سيناريو "النقر الصفري" باستخدام GIF لاستغلال ثغرة أمنية في iMessage.

تحذر آبل مقدمًا من أن Lockdown Mode يضيف احتكاكًا إضافيًا لتجربة المستخدم، مع عدم توفر العديد من الوظائف تمامًا.

والميزة اختيارية ومصممة لعدد صغير جدًا من الأشخاص - وليس المستخدم العادي. ولكن إذا كنت عازمًا على بذل جهد إضافي من أجل أمنك ، فسيتعين عليك التضحية ببعض الخدمات.

لماذا يعتبر وضع القفل مشكلة كبيرة؟

أي شيء يعزز الأمن السيبراني هو بلا شك فوز. ولكن أبعد من ذلك، فإن مجرد الاعتراف بأن العملاء معرضون لخطر برامج التجسس المرتزقة يعد خطوة كبيرة بحد ذاتها.

قد يبدأ وضع Lockdown من آبل مناقشة مفيدة في الصناعة وقد يؤدي إلى زيادة صرامة الميزة. على سبيل المثال، ربما تكون الخطوة التالية هي تعطيل كاميرا الهاتف والميكروفون المدمج وإمكانيات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

ولن يكون مفاجئًا أيضًا أن تحذو جوجل والشركات الأخرى حذوها قريبًا.