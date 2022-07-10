شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روجرز يعيد الخدمة بعد انقطاع الإنترنت فى جميع أنحاء كندا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة Rogers Communications، إنها أعادت الخدمة "للغالبية العظمى" من العملاء المتأثرين بانقطاع التيار الكهربائي الذي ترك العديد من الكنديين دون اتصال بالإنترنت.

وقالت شركة الاتصالات في تحديث على تويتر: "مع عودة خدماتنا إلى الإنترنت وعودة حجم حركة المرور إلى طبيعتها، قد يواجه بعض العملاء تأخيرًا في استعادة الخدمة الكاملة"، ووعدت لاحقًا بأنها "تعمل بجد" للحصول على أي خدمة، العملاء الذين ما زالوا بدون اتصال بالإنترنت مرة أخرى على الإنترنت "بأسرع ما يمكن".

في رسالة منسوبة إلى الرئيس والمدير التنفيذي توني ستافيري، قال روجرز إنه "يعمل على فهم السبب الجذري لهذا الانقطاع بشكل كامل"، وأنه سيجري جميع "التغييرات الضرورية" لتجنب تكرار ذلك في المستقبل، بالإضافة إلى ذلك ، وعدت الشركة بإرسال رصيد فاتورة لكل عميل يتأثر بالانقطاع.

بينما لم تشارك Rogers بعد سبب تعطل شبكتها بالكامل خلال الجزء الأفضل من يوم كامل ، قدمت شركة تخفيف DDoS Cloudflare إجابة محتملة.

وقالت الشركة في منشور على مدونة نُشر يوم الجمعة: "بناءً على ما نراه وحوادث مماثلة في الماضى، نعتقد أن هذا من المحتمل أن يكون خطأ داخليًا وليس هجومًا إلكترونيًا".

وتوقعت شركة Cloudflare أن مشكلة بروتوكول بوابة الحدود (BGP) من المحتمل أن تكون قد ساهمت في الانقطاع، كان "التحديث الروتيني الخاطئ لـ BGP" هو سبب الانقطاع الهائل الذي تسبب في توقف Facebook وInstagram وWhatsApp في الخريف الماضي حسبما نقلت Digitartlends.

أيا كان ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائى، كان من السهل رؤية تأثيره.

احتشد الناس في المقاهي والمكتبات العامة حتى يتمكنوا من استخدام هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر.

في مرحلة ما لاحظت شرطة تورنتو أن بعض الأشخاص لا يمكنهم الاتصال برقم 911 بسبب انقطاع التيار الكهربائي، في جميع أنحاء البلاد كان Interac ، النظام الذي تستخدمه البنوك الكندية لربط شبكاتها معطلاً، مما أدى إلى عدم عمل بطاقات الخصم وأجهزة الصراف الآلي.

أظهر أحد التحليلات التي أجرتها منظمة مراقبة الإنترنت NetBlocks أن الاتصال الوطني الكندي انخفض إلى 75% من المستويات العادية خلال الحدث، إذا لم يكن هناك شيء آخر، فمن المرجح أن تعيد الحلقة إشعال النقاش داخل كندا حول هيمنة روجرز على سوق الاتصالات الوطنية.