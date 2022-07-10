شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ما هى الأهداف الكونية للصور الأولى من تلسكوب جيمس ويب؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيشهد هذا الأسبوع إطلاقًا مثيرًا لأول صور علمية من تلسكوب جيمس ويب الفضائي، تم إطلاق التلسكوب وهو مشروع مشترك من وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ووكالة الفضاء الكندية (CSA) في ديسمبر من العام الماضي، منذ ذلك الحين وصل إلى مداره حول الشمس ونشر أجهزته ومواءمة مراياها وأدواتها، وتستعد ناسا لإصدار الصور الأولى من التلسكوب، المقرر في 12 يوليو، وأعلنت عن الكائنات التي ستظهرها الصور.

الكائن الأول هو سديم كارينا وهو عبارة عن سحابة كبيرة من الغبار والغاز حيث انفجر نجم هائل في عام 1843.

ويشتهر السديم بجماله وكذلك باحتوائه على النجم WR 25 ألمع نجم في مجرتنا، إنه كبير وفقًا لمعايير السدم ويقع على بعد 7600 سنة ضوئية في كوكبة كارينا، والتي يمكن رؤيتها في نصف الكرة الجنوبي.

الجسم الثاني هو كوكب خارجي عملاق يسمى WASP-96b، يقع على بعد 1150 سنة ضوئية، وهو يمثل حوالي نصف كتلة كوكب المشتري ويدور بالقرب من نجمه، حيث يستمر عامه هناك 3.4 أيام فقط حسبما نقل موقع Digitartlends.

وستتضمن البيانات الموجودة على هذا الكوكب طيفًا يمكن استخدامه لمعرفة ماهية الجسم.

ومن المحتمل أن تتضمن بيانات حول الغلاف الجوي لكوكب خارج المجموعة الشمسية، والتي تعد واحدة من إمكانيات Webb الجديدة.

الجسم الثالث هو سديم آخر وهو سديم الحلقة الجنوبية، وهو مشرق وذو شكل دائري مميز، يتكون من غاز حول نجم يقترب من نهاية عمره.

ويقع الجسمان الرابع والخامس على نطاق أوسع، بما في ذلك مجموعة مجرات تسمى Stephan's Quintet تقع على بعد 290 مليون سنة ضوئية ولديها أربعة من مجراتها الخمس على مقربة شديدة، وصورة مجال عميقة تسمى SMACS 0723 يعطي فيها عدسة الجاذبية رؤية عميقة لمجرات بعيدة وخافتة للغاية.

هذه الصور هي مجرد تذوق للعمل الذي سيقوم به جيمس ويب في عامه الأول، ويظهر مجموعة متنوعة من الكائنات التي يمكنه دراستها.

من المقرر أن يتم إصدار الصور يوم الثلاثاء 12 يوليو، بدءًا من الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت الشرقي (7:30 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ)، ويمكنك مشاهدة الإصدار عبر بث مباشر على تلفزيون ناسا.