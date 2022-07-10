شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يتجنب الحديث عن أزمة تويتر بالهروب إلى أفكار استعمار المريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجنب الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الحديث عن صفقة "تويتر" فى مؤتمر أقيم مؤخرًا، فى أول ظهور له بعد أزمة الانسحاب من اتفاقيته البالغة 44 مليار دولار لشراء "تويتر"، حيث أكدت مصادر لـ"رويترز" - حسبما نشر موقع cnbc - إنه تجنب مناقشة صفقة تويتر المنهارة بينما كان يخاطب جمهور من أباطرة شركات التكنولوجيا، أمس السبت، فى "Sun Valley".

وقالت المصادر، إن "ماسك" قضى معظم وقته فى مقابلة واسعة النطاق يتحدث عن استعمار المريخ وتمجيد مزايا زيادة معدلات المواليد على الأرض، والتى طالما دعا إيلون ماسك لها، حيث يريد الرئيس التنفيذى لشركة Tesla وشركة الصواريخ Space X ، إلى إنشاء حضارة على الكوكب الأحمر، كما تحدث عن كيفية انخفاض معدلات المواليد فى البلدان الغنية، وهو موضوع استكشفه على نطاق واسع على Twitter.

وظهر ماسك على المنصة فى المؤتمر الذى تنظمه شركة "Allen & Co Sun Valley"، وهو تجمع سنوى للرؤساء التنفيذيين لشركات الإعلام والتكنولوجيا فى ولاية إيداهو، بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه إلغاء اتفاقه مع شركة تويتر على شرائها بمبلغ 44 مليار دولار.

وهز وصول ماسك إلى المؤتمر هذا التجمع الذى تجرى فيه أحداث تتصدر العناوين عادة بعيدا عن عيون وسائل الإعلام المتطفلة، وأجرى المقابلة مع إيلون ماسك، سام ألتمان، الرئيس التنفيذى لشركة أوبن آل المتخصصة فى أبحاث الذكاء الصناعى، ويشارك ماسك فى تمويلها.

وقال مسؤول إعلامى كبير - تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته - قبل المقابلة، "يبدو الأمر وكأنه فوضى مطلقة الرجل يضع قواعده الخاصة".