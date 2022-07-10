شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عيش المغامرة.. تعرف على أشياء يمكن لـجيف بيزوس الندم عليها فى عمر الثمانين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - "إنه ليس ما تفعله وتفشل فيه، بل ما لا تفعله هو الذى سيصيبك بالندم عندما تكون كبيرًا فى السن وتراجع حياتك"، هكذا قال جيف بيزوس، رئيس أمازون وبلو أوريجين، وأضاف "عندما تفكر فى الأشياء التى ستندم عليها عندما تبلغ من العمر 80 عامًا، فإنها دائمًا ما تكون الأشياء التى لم تفعلها.. نادرًا ما ستندم على شيء فعلته وفشل ولم يعمل أو أيا كان".

وقال بيزوس فى مقابلة مع ماتياس دوبفنر، الرئيس التنفيذى لشركة Axel Springer، والتى نشرتها Business Insider يوم السبت - حسب ما نقلته cnbc - إن الأمر لا ينطبق على القرارات المهنية فحسب، بل ينطبق أيضًا على الحياة، وأضاف "أنا لا أتحدث فقط عن الأشياء التجارية، إنه مثل، أنا أحب هذا الشخص ولم أخبره أبدًا، كما تعلمون، بعد مرور 50 عامًا، سأقول لماذا لم أخبرها؟.. لماذا لم أطاردها؟".

وأضاف رجل الأعمال البالغ من العمر 54 عامًا، الذى تبلغ ثروته حاليًا 130.5 مليار دولار وفقًا لمجلة فوربس، "هذا هو نوع الندم على الحياة الذى يصعب جدًا أن تكون سعيدًا به عندما تخبر نفسك فى لحظة خاصة تلك القصة من حياتك".

ويقول تقرير "cnbc"، إن بيزوس نفسه هو تجسيد لتلك الحالة، حيث أنه من المعروف أنه ترك مهنة مصرفية استثمارية فى وول ستريت، لبدء بيع الكتب عبر الإنترنت من خلال موقع ويب صغير يسمى أمازون، وبعد ذلك كان قرارًا مربحًا، لكن فى ذلك الوقت، كان بيزوس وزوجته ماكنزى، يخاطران، وهى مخاطرة لم يتفق معها الجميع.

ويقول بيزوس، "كنت أعمل فى شركة مالية فى مدينة نيويورك مع مجموعة من الأشخاص الأذكياء للغاية، وكان لدى رئيس رائع أعجبنى كثيرًا"، كما يتذكر بيزوس فى خطاب التخرج الذى ألقاه فى جامعته الأم، برينستون، فى عام 2010، "ذهبت إلى رئيسى وأخبرته أننى أريد أن أبدأ شركة لبيع الكتب على الإنترنت.. أخذنى فى نزهة طويلة فى سنترال بارك، واستمع إلى بعناية، وأخيراً قال، "تبدو فكرة جيدة حقًا، لكنها ستكون فكرة أفضل بالنسبة لشخص لم يكن لديه بالفعل وظيفة جيدة".

وتابع التقرير، فكر بيزوس فى القرار بعناية، وقال: "كان هذا المنطق منطقيًا بالنسبة لى، وأقنعنى بالتفكير فى الأمر لمدة 48 ساعة قبل اتخاذ قرار نهائي.. وفى ضوء ذلك، كان حقًا اختيارًا صعبًا، ولكن فى النهاية، قررت أن أجربه".

وأوضح: "لم أكن أعتقد أننى سأندم على المحاولة والفشل.. واعتقدت أننى سأظل دائمًا مسكونًا بقرار عدم المحاولة على الإطلاق"، وقال إنه "اتخذ الطريق الأقل أمانًا ليتبع شغفه، وأنه فخور بهذا الاختيار"، بالإضافة إلى هذا التفكير، يقول بيزوس إن وجود أشخاص داعمين ومحبين فى حياته ساعد أيضًا فى إلهامه لتحمل المخاطر.

ويقول بيزوس، فى مقابلته مع Döpfner، "ماكنزى، كما تعلمون، تزوجت من هذا الرجل المستقر الذى يعمل فى وول ستريت، وبعد عام من زواجنا، ذهبت إليها وقلت إننى أرغب فى ترك وظيفتى، والانتقال فى جميع أنحاء البلاد وبدء مكتبة الإنترنت هذه.. وماكنزى، بالطبع، مثل أى شخص شرحت له هذا، كان سؤالها الأول: "ما هو الإنترنت؟"، لأن لا أحد يعرف.. وكان هذا عام 1994".

واستطرد "لكن حتى قبل أن تقول "ما هو الإنترنت؟"، قالت: "عظيم - لنذهب"، لأنها أرادت دعمى، وعرفت أن لدى دائمًا شغف بالاختراع وبدء شركة، وبالإضافة إلى زوجته، يعتبر بيزوس والديه وجده من العوامل المؤثرة الرئيسية فى حياته، مما يمنحه القوة.

ويقول بيزوس، إن الشعور بالدعم والحب منحه الثقة لاتخاذ إجراءات جريئة، وتابع "عندما يكون لديك أشخاص محبون وداعمون فى حياتك - مثل ماكنزى، والداى، وجدى، وجدتى - ينتهى بك الأمر إلى أن تكون قادرًا على المخاطرة، لذا إذا كنت تفكر فى الأمر بشكل منطقى، فهذا شيء عاطفى".