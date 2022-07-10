شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القمر الصناعى CAPSTONE يصل إلى مداره حول القمر في 13 نوفمبر من هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير أن القمر الصناعي CAPSTONE التابع لناسا في طريقه للدوران حول القمر، بعد مشكلة برمجية تسببت في فقد الاتصال بالأرض هذا الأسبوع.

وتم إطلاقه في 28 يونيو، وأعلنت وكالة ناسا أنها تواجه مشكلات في الاتصال مع القمر الصناعي في 5 يوليو، تمت إعادة إنشاء الاتصالات بحلول 6 يوليو وأجرى القمر الصناعي مناورة الاستهداف الأولى.

ويختبر القمر الصناعي مدارًا غير عادي حول القمر يمكن استخدامه لمحطة Gateway الفضائية المخطط لها، يُطلق على هذا المدار المنحني الذي يُطلق عليه اسم مدار هالة شبه مستقيم الخط، تقريب القمر الصناعي من القمر في بعض الأوقات بينما يكون بعيدًا عن غيره.

وتتمثل ميزته في أنه يتطلب القليل جدًا من الطاقة للحفاظ على جسم في المدار، مما يجعله مثاليًا لمحطة فضائية، تتمثل مهمة CAPSTONE في اختبار ما إذا كان هذا المدار يمثل مدارًا محتملاً جيدًا للمحطة المستقبلية حسبما نقل موقع Digitartlends.

ولإدخاله في هذا المدار يتعين على القمر الصناعي إجراء سلسلة من المناورات التي يطلق فيها دفعات لضبط مساره، كانت أولى هذه المناورات صباح الخميس الماضي.

واستغرقت المناورة ما يزيد قليلاً عن 11 دقيقة وغيرت سرعة المركبة الفضائية بحوالى 45 ميلاً في الساعة (حوالي 20 مترًا في الثانية).

ويختلف النقل الذي يتبعه القمر الصناعي عن نقل Hohmann المعتاد، حيث يدور جسم ما في مداره حول الأرض حتى ينتهي به المطاف في مدار حول القمر، بدلاً من ذلك، يستخدم CAPSTONE نقلًا باليستيًا يتبع خطوط الجاذبية في الفضاء كما يتأثر بالأرض والقمر والشمس.

وتستخدم هذه الطريقة القليل جدًا من الوقود ولكنها تستغرق وقتًا أطول، لذلك سيستغرق CAPSTONE عدة أشهر للوصول إلى القمر.

ومن المقرر أن يصل CAPSTONE إلى مداره القريب من الهالة المستقيم حول القمر في 13 نوفمبر من هذا العام.