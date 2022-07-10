شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يتيح قريبا تشغيل التطبيق على هاتفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم إيقاف ميزة الأجهزة المتعددة في واتس آب منذ فترة طويلة الآن، حيث كانت تتيح هذه الميزة للمستخدمين استخدام واتس آب على ثلاثة أجهزة في وقت واحد، ولكن لا يمكن أن يكون أي منها هاتفًا ذكيًا، ومع ذلك قد يتغير هذا قريبًا.

ووفقًا لتقرير حديث من WABetaInfo، يعمل واتس آب على وضع مرافق جديد - وهي ميزة توصف بأنها multi-device 2.0 - تم رصدها مؤخرًا في واتس آب beta لنظام Android الإصدار 2.22.15.1، وباستخدام وضع companion mode، ستتمكن من ربط هاتف محمول آخر بحساب واتس آب الخاص بك، وأنت تعرف ما هو أفضل جزء؛ لا تحتاج إلى اتصال إنترنت نشط على هاتفك الأساسي لإرسال الرسائل باستخدام الهاتف المرتبط.

ويقال إن الميزة تعمل بشكل مشابه لطريقة عمل واتس آب للويب / سطح المكتب، حيث سيتم نسخ الدردشة إلى الهاتف الثانوي بأمان، وقد تستغرق العملية بعض الوقت، كما تستغرق عند استخدام الويب أو رفيق سطح المكتب.

وقد تم رصد الميزة في واتس آب beta لنظام Android الإصدار 2.22.15.13، لكن لسنا متأكدين مما إذا كان واتس آب سيصدر هذه الميزة أو متى سيصدرها، لذا من الجيد أخيرًا أن نرى واتس آب يتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح، وفي الوقت الحالي ، يمكننا فقط انتظار واتس آب لبدء اختبار تجريبي أوسع ثم إطلاق الميزة في وقت ما في المستقبل.