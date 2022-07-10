شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية حفظ بياناتك بشكل آمن على هواتف الأندرويد .. اعرف الخطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر أجهزة أندرويد مجموعة متنوعة من إعدادات الأمان التي تتيح لك الحماية من الغرباء الذين يضرون بهواتفك الذكية أو أجهزتك اللوحية بأي شكل من الأشكال، ومع ميزة حماية الخصوصية المتوفرة على أجهزة أندرويد، يمكنك تعيين كلمة مرور لتطبيقاتك منفصلة عن كلمة مرور شاشة القفل، ويمكنك استخدام وجهك أو بصمات أصابعك أو كلمة مرور أبجدية رقمية أو نمط أو رمز PIN، إليك دليل تفصيلي خطوة بخطوة لقفل التطبيقات وتعيين كلمة مرور للخصوصية على أجهزة أندرويد.

1. انتقل إلى إعدادات النظام على هاتفك الذكي.

2. مرر لأسفل إلى "كلمة المرور والقياسات الحيوية"

3. ضمن علامة التبويب كلمة المرور ، انقر فوق "تعيين كلمة مرور الخصوصية"

4. تعيين كلمة المرور الخاصة ؛ يمكن أن يكون نمطًا أو رمز PIN لعدد مختلف من الأرقام.

5. قم بتعيين "سؤال الأمان" الخاص بالاسترداد والذي يمكن استخدامه في حالة نسيان كلمة مرور الخصوصية.

6. قم بتعيين "بريد إلكتروني مخصص للاسترداد" والذي يمكن استخدامه لاستعادة كلمة المرور الخاصة بك في حالة نسيانها.



كيفية قفل التطبيقات كيفية قفل التطبيقات

1. افتح إعدادات النظام على جهاز أندرويد الخاص بك.

2. قم بالتمرير لأسفل إلى "كلمة المرور والقياسات الحيوية".

3. ضمن علامة التبويب كلمة المرور، انقر فوق "كلمة مرور الخصوصية"

4. أدخل كلمة مرور الخصوصية الخاصة بك.

5. ضمن علامة التبويب "ميزات الخصوصية"، انقر فوق "قفل التطبيق"

6. "تبديل على" قفل التطبيق.

7. قم بتبديل التطبيقات التي تريد حمايتها بكلمة مرور الخصوصية.



تفعيل بصمة الإصبع تفعيل بصمة الإصبع

1. على جهاز أندرويد الخاص بك، انتقل إلى إعدادات النظام.

2. ابحث عن "كلمة المرور والقياسات الحيوية" بالتمرير لأسفل.

3. ضمن علامة التبويب "المقاييس الحيوية" ، انقر على خيار "بصمة الإصبع".

4. أدخل كلمة مرور شاشة القفل الخاصة بك.

5. انقر فوق خيار "استخدام بصمة الإصبع"، وقم بالتبديل إلى خيار "قفل التطبيق" وأدخل كلمة مرور الخصوصية الخاصة بك.