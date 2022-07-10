شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى؟.. كيفية تعزيز أداء المتصفح على موبايلك الذكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجب أن تكون قد لاحظت بعض التباطؤ في أداء التصفح بعد فترة زمنية معينة، وفي حين أن أحد الأسباب الرئيسية وراء ذلك قد يكون سرعة الإنترنت ، إلا أنه ليس الشيء الوحيد الذي يؤثر على سرعة التصفح، حيث تلعب ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح أيضًا دورًا مهمًا في أداء المتصفح بشكل عام.

في دليل الكيفية هذا ، سنخبرك بكيفية مسح ذاكرة التخزين المؤقت للمتصفح لتعزيز أداء التصفح لديك.

خطوات لمسح ذاكرة التخزين المؤقت على Google Chrome

-افتح Chrome وتوجه إلى الإعدادات

-في إصدار سطح المكتب ، انقر فوق المزيد من الأدوات → محو بيانات التصفح

- في إصدار الهاتف المحمول ، اضغط على الإعدادات ← الخصوصية والأمان ← مسح بيانات التصفح

- في النافذة المنبثقة ، حدد الخيار "الصور والملفات المخزنة مؤقتًا" واضغط على الزر مسح

خطوات مسح ذاكرة التخزين المؤقت على Apple Safari

- على سطح المكتب ، انقر فوق علامة التبويب Safari في الجزء العلوي → تفضيلات → تقدم وتمكين "إظهار قائمة التطوير" في شريط القائمة.

- الآن ، انقر فوق علامة التبويب تطوير وانقر فوق خيار إفراغ ذاكرة التخزين المؤقت

- على الهاتف المحمول ، توجه إلى Setting → Safari → انقر على Clear History and website data

خطوات مسح ذاكرة التخزين المؤقت على Microsoft Edge

- على سطح المكتب ، توجه إلى الإعدادات ← الخصوصية والبحث والخدمات ← مسح بيانات التصفح ومسح ذاكرة التخزين المؤقت بما في ذلك بيانات الصور والملفات.

- على الهاتف المحمول ، توجه إلى الإعدادات ← الخصوصية والبحث والخدمات ← مسح بيانات التصفح ومسح ذاكرة التخزين المؤقت بما في ذلك بيانات الصور والملفات.