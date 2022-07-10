شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كيفية تحديد موقع ركن سيارتك على خرائط جوجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُستخدم خرائط Google بشكل متكرر لاستكشاف مواقع مختلفة حول العالم، حيث يمكن أن يساعدك التطبيق في تحسين فهمك لكيفية الوصول إلى مواقع مختلفة وفي أي اتجاه باستخدام المركبات المختلفة، ويمكنك أيضًا استخدامه لمعرفة كيفية الوصول إلى هناك ونوع النقل المتاح، ويمكنك أيضًا حفظ موقع موقف سيارتك في خرائط Google، مما يسهل تحديد موقع سيارتك المتوقفة باستخدام التطبيق، وستساعدك الإرشادات التالية في حفظ مكان وقوف السيارات الخاص بك على خرائط Google.

1. بعد إيقاف سيارتك، افتح تطبيق خرائط Google على هاتفك الذكي.

2. انقر فوق "العلامة الزرقاء" التي تظهر موقعك الحالي.

3. من بين الخيارات المختلفة المتاحة ، انقر فوق خيار "حفظ وقوف السيارات".

4. يمكنك مسح موقع وقوف السيارات المحفوظ بالنقر فوق "مسح" ضمن علامة التبويب "مزيد من المعلومات".

كيف يمكن أن تساعدك خرائط Google في العثور على طريقك من أي مكان حول العالم؟

يحصل على أحدث معلومات حركة المرور ، بما في ذلك الوقت الفعلي للوقت المتوقع للوصول وظروف حركة المرور، كما يمكّنك من استخدام معلومات النقل العام في الوقت الفعلي لتحديد موقع الحافلة أو القطار أو مشاركة الرحلة، وبدون اتصال بالإنترنت ، يمكنك البحث والتنقل باستخدام خرائط غير متصلة بالإنترنت، كذلك فللمطاعم والمتاجر والمتاحف وغير ذلك الكثير ، يحتوي على صور داخلية وصور للشارع، ويمكنك أيضًا التنقل في المساحات الداخلية الكبيرة مثل الملاعب ومراكز التسوق والمطارات بمساعدة الخرائط الداخلية.