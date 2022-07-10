شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "جوجل" تقدم تنازلات لتجنب دعوى مكافحة الاحتكار.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، بأن شركة جوجل التابعة لشركة ألفابت، عرضت تنازلات لتجنب دعوى قضائية محتملة ضد الاحتكار في الولايات المتحدة، تزعم أن الشركة تسيء إلى نفوذها في مجال تكنولوجيا الإعلان.

واقترحت Google، فصل أجزاء من أعمالها التي تقوم بالمزادات وتضع الإعلانات على مواقع الويب والتطبيقات، في شركة منفصلة تحت Alphabet يمكن أن تقدر قيمتها بعشرات المليارات من الدولارات ، حسبما أضاف التقرير، وقالت Alphabet في بيان لرويترز إنها تتواصل مع المنظمين لمعالجة مخاوفهم ، مضيفة أنها لا تخطط لبيع أو الخروج من أعمال التكنولوجيا الإعلانية.

وقال أحد المسؤولين عن شركة Google: "نحن ملتزمون بشدة بتقديم قيمة لمجموعة واسعة من شركاء الناشرين والمعلنين في قطاع شديد التنافسية"، وبدا براندون كريسين ، محامي مكافحة الاحتكار الذي يمثل الناشرين والشركات في مجال التكنولوجيا الإعلانية ، متشككًا في أن العرض سيكون كافيًا، وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني: "لا أرى كيف أن تفرغ الشركة ولكن إبقائها تحت مظلة Alphabet من شأنه أن يحل المشكلة. سيظل لدى Google حافز لتفضيل الذات".

وأعربت الإدارة التي يرأسها الرئيس جو بايدن عن تفضيلها القوي لمبيعات الأصول ، والتي تسمى أيضًا العلاجات الهيكلية ، لحل مخاوف مكافحة الاحتكار، ورفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية ضد شركة Google في أكتوبر 2020 ، متهمة الشركة باستخدام قوتها السوقية بشكل غير قانوني لعرقلة المنافسين ، في أكبر تحد لقوة وتأثير شركات التكنولوجيا الكبرى منذ عقود.

وأطلقت هيئة تنظيم المنافسة في بريطانيا في مايو تحقيقها الثاني في الممارسات الإعلانية لجوجل ، قائلة إن عملاق البحث قد يشوه المنافسة وربما فضل بشكل غير قانوني خدماته الخاصة، وتواجه Google أيضًا تحقيقًا من المنظمين في أوروبا الذي فتح تحقيقًا في يونيو من العام الماضي بشأن ما إذا كانت أعمال الإعلانات الرقمية الخاصة بها تمنح وحدة Alphabet ميزة غير عادلة على المنافسين والمعلنين.