شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: نمو شحنات السيارات الكهربائية العالمية بنسبة 79٪ خلال الربع الأول من 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير جديد، أنه مع تسجيل Tesla نموًا هائلاً خلال العام الماضي، نمت شحنات السيارات الكهربائية (EV) بنسبة 79 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022، لتصل إلى 1.95 مليون وحدة، ووفقًا لشركة أبحاث السوق Counterpoint، شكلت المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات (BEVs) حوالي 73 في المائة.

و قال كبير محللي الأبحاث سومين ماندال: "نظرًا لأن المركبات الكهربائية تشكل 12 في المائة فقط من إجمالي شحنات سيارات الركاب خلال الربع الأول من عام 2022 ، فهناك مجال كبير للتوسع. يدخل لاعبون جدد إلى السوق للاستفادة من هذه الفرصة"، بالوضع الحالي، وأضاف ماندال: "لمواجهة الوافدين الجدد، يستخدم اللاعبون الحاليون تقنيات متطورة لتحسين البطارية، ونظام IVI المتفوق ، ومستويات أعلى من ADAS في طرازات EV الخاصة بهم كنقاط بيع رئيسية".

فيما تعد تسلا حاليًا هي الشركة الرائدة عالميًا في مجال السيارات الكهربائية، حيث نمت شحنات الشركة بنسبة 68 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول ومن المتوقع أن تتجاوز 1.3 مليون وحدة بحلول نهاية عام 2022، وظلت الصين في صدارة السوق في شحنات السيارات الكهربائية ، تليها أوروبا والولايات المتحدة.

وزادت شحنات السيارات الكهربائية في الصين بنسبة 126 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2022 لتصل إلى أكثر من 1.14 مليون وحدة ، مقارنة بـ 0.5 مليون وحدة فقط في الربع الأول من عام 2021.