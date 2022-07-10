شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مركز أبحاث بريطانى يدعو إلى وضع قواعد عالمية للعملات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مركز أبحاث مدعوم من مؤسسة مدينة لندن إن القواعد العالمية ستسمح للعملات الرقمية للبنك المركزي بالعمل بسلاسة عبر الحدود وتسريع مدفوعات الجملة، حيث تدرس معظم البنوك المركزية ، بما في ذلك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا والبنك المركزي الأوروبي، الإطلاق المحتمل لنسخة رقمية من عملاتها.

وقالت بريطانيا إن أي نسخة رقمية من الجنيه الاسترليني لن تكون متاحة في النصف الثاني من هذا العقد ، بينما قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إن الدولار الرقمي يمكن أن يساعد في الحفاظ على مكانة الدولار الدولية، وقال كاي سوينبورن، رئيس مجموعة الإستراتيجيات التنظيمية الدولية ، وهي مؤسسة فكرية تدعمها City وTheCityUK: "إن مفتاح تحقيق الإمكانات الكاملة للعملات الرقمية للبنوك المركزية هو ضمان قدرتها على العمل عبر أسواق مختلفة لتسهيل المدفوعات بالجملة عبر الحدود".

"ستكون هناك حاجة إلى مبادئ تنظيمية عالمية والتعاون لتحقيق هذه الرؤية".. قالت IRSG في تقرير نشر مؤخرا أن هناك العديد من الفوائد لإدراج عملات البنوك المركزية الرقمية في المدفوعات الرقمية بالجملة إذا كانت "قابلة للتشغيل البيني" للمعاملات عبر الحدود، وقال التقرير إن مواءمة القواعد ستسمح للشركات المرخصة في ولاية قضائية بتقديم خدمات في ولاية أخرى ، ومنع الدول من محاولة تقويض بعضها البعض بقواعد أكثر مرونة.